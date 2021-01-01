УЄФА змінила формат Ліги Чемпіонів





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Новий формат Ліги чемпіонів має вигляд "швейцарської" моделі зі збільшеною кількістю учасників - 36 замість 32.



Рішення УЄФА припало майже одночасно із повідомленням 12 європейських клубів про створення Суперліги. УЄФА, разом із керівництвом топ європейських ліг, вже повідомила, що виступає проти цього проєкту.



Уперше про зміну формату Ліги чемпіонів повідомляло видання The Telegraph. Новий формат турніру не вплине на поєдинки внутрішньої першості.



Як виглядатиме Ліга чемпіонів у сезоні-2024/25?

Кількість клубів: 36 замість 32.



Хто отримає додаткові чотири місця в Лізі чемпіонів:

1) клуб, що фінішує на третьому місці асоціації, яка йде п'ятою у рейтингу УЄФА;

2) чемпіон країни, який кваліфікується через "шлях чемпіонів".



Ще два місця отримають клуби, які матимуть найвищий клубний рейтинг за п'ять років і не проб'ються до групи Ліги чемпіонів, хоча забезпечили собі участь в єврокубках.



Формат групової стадії: єдина ліга замість поділу на групи. Кожен із клубів гарантовано зіграє по 10 матчів (по п'ять вдома і на виїзді) залежно від свого посіву.



Формат плей-оф: найкращі вісім команд автоматично виходять у плей-оф. Ще вісім учасників стадії визначаються за допомогою плей-оф між командами, що займуть місця з 9-го по 24-е.



Крім того, в УЄФА також наголосили, що Ліга Європи та Ліга конференцій також можуть бути розширені до 36 команд, а матчі проводитимуться схожим чином. В Лізі Європи у такому випадку команди гратимуть вісім поєдинків, а в Лізі конференцій - шість.



Новий формат Ліги чемпіонів, окрім матчів, гарантуватиме клубам більшу кількість доходів. Хоча поки що УЄФА не надала конкретики про фінансові умови турніру - перед стартом нового розіграшу Ліги чемпіонів у 2024 році спливають терміни чинних контрактів на показ матчів.



Чи є переваги для України у зміні формату турніру?

На додаткові чотири місця можуть розраховувати у першу чергу клуби з топ-чемпіонатів Європи завдяки "історичному" рейтингу.



За основу "історичного" рейтингу взятий рейтинг клубів УЄФА. Таким чином, Україна може розраховувати як мінімум на одну перепустку у груповий раунд турніру. "Шахтар" займає 18-е місце в клубному рейтингу і з такою високою позицією може отримати право на потрапляння до списку 36 найкращих, якщо всі команди, розташовані вище, гарантують участь у турнірі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. УЄФА погодила зміну формату Ліги чемпіонів з сезону-2024/25.Про повідомляє Суспільне , посилаючись на відповідні зміни повідомляє прес-служба організації.Новий формат Ліги чемпіонів має вигляд "швейцарської" моделі зі збільшеною кількістю учасників - 36 замість 32.Рішення УЄФА припало майже одночасно із повідомленням 12 європейських клубів про створення Суперліги. УЄФА, разом із керівництвом топ європейських ліг, вже повідомила, що виступає проти цього проєкту.Уперше про зміну формату Ліги чемпіонів повідомляло видання The Telegraph. Новий формат турніру не вплине на поєдинки внутрішньої першості.Кількість клубів: 36 замість 32.Хто отримає додаткові чотири місця в Лізі чемпіонів:1) клуб, що фінішує на третьому місці асоціації, яка йде п'ятою у рейтингу УЄФА;2) чемпіон країни, який кваліфікується через "шлях чемпіонів".Ще два місця отримають клуби, які матимуть найвищий клубний рейтинг за п'ять років і не проб'ються до групи Ліги чемпіонів, хоча забезпечили собі участь в єврокубках.Формат групової стадії: єдина ліга замість поділу на групи. Кожен із клубів гарантовано зіграє по 10 матчів (по п'ять вдома і на виїзді) залежно від свого посіву.Формат плей-оф: найкращі вісім команд автоматично виходять у плей-оф. Ще вісім учасників стадії визначаються за допомогою плей-оф між командами, що займуть місця з 9-го по 24-е.Крім того, в УЄФА також наголосили, що Ліга Європи та Ліга конференцій також можуть бути розширені до 36 команд, а матчі проводитимуться схожим чином. В Лізі Європи у такому випадку команди гратимуть вісім поєдинків, а в Лізі конференцій - шість.Новий формат Ліги чемпіонів, окрім матчів, гарантуватиме клубам більшу кількість доходів. Хоча поки що УЄФА не надала конкретики про фінансові умови турніру - перед стартом нового розіграшу Ліги чемпіонів у 2024 році спливають терміни чинних контрактів на показ матчів.На додаткові чотири місця можуть розраховувати у першу чергу клуби з топ-чемпіонатів Європи завдяки "історичному" рейтингу.За основу "історичного" рейтингу взятий рейтинг клубів УЄФА. Таким чином, Україна може розраховувати як мінімум на одну перепустку у груповий раунд турніру. "Шахтар" займає 18-е місце в клубному рейтингу і з такою високою позицією може отримати право на потрапляння до списку 36 найкращих, якщо всі команди, розташовані вище, гарантують участь у турнірі.

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