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Євро зросло у ціні: курс валют у Луцьку станом на 20 квітня

Євро зросло у ціні: курс валют у Луцьку станом на 20 квітня
Курс долара у Луцьку станом на 20 квітня 2021 року такий: купівля – 27.85, а продаж – 27.95.

Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – .33.56

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.28, продаж – 7.35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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