Лучани пропонують заборонити паркування «бусів» у дворах

Василь Олійник.



«Терпіти легкові авто ще можна, - пише автор петиції, - а от великі вантажні буси, власники яких використовують їх для перевезення вантажів, тобто в комерційних цілях, паркуюють транспортні засоби так, що мешканці перших поверхів бачать лише машину з вікна», – зазначив він.



І запропонував заборонити паркування вантажних комерційних бусів у дворах багатоповерхових будинків.



На його думку, за дотриманням цього правила зможуть слідкувати самі мешканці, а у випадку порушень вони фіксуватимуть їх і надсилатимуть фотографії працівникам муніципальної варти.



Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей. Підтримати петицію можна за



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