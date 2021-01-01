вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани пропонують заборонити паркування «бусів» у дворах

Лучани пропонують заборонити паркування «бусів» у дворах
Лучани пропонують заборонити паркування вантажних комерційних «бусів» у дворах багатоповерхових будинків. Таку петицію зареєстрував Василь Олійник.

«Терпіти легкові авто ще можна, - пише автор петиції, - а от великі вантажні буси, власники яких використовують їх для перевезення вантажів, тобто в комерційних цілях, паркуюють транспортні засоби так, що мешканці перших поверхів бачать лише машину з вікна», – зазначив він.

І запропонував заборонити паркування вантажних комерційних бусів у дворах багатоповерхових будинків.

На його думку, за дотриманням цього правила зможуть слідкувати самі мешканці, а у випадку порушень вони фіксуватимуть їх і надсилатимуть фотографії працівникам муніципальної варти.

Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей. Підтримати петицію можна за ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція Олійник, паркування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А чим бус від звичайного авто відрізняється? Крім, звичайно, відсутністю сірої речовини у автора петиції.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани пропонують заборонити паркування «бусів» у дворах
Сьогодні, 02:34
По 5 тисяч на гектар: Кабмін анонсував субсидію для малих фермерів
Сьогодні, 01:24
Волинське підприємство потрапило у «чорний список контрабандистів»: які санкції чекають на нього
Сьогодні, 00:06
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Плавець з Луцька поїде на Олімпійські ігри
21 квітень, 23:19
Схожі новини
В Україні змінили правила паркування та систему оплати: що нового В Україні змінили правила паркування та систему оплати: що нового
01 квітень, 13:02
Коли на авторинку у Луцьку штрафують патрульні, а коли – муніципали. ВІДЕО Коли на авторинку у Луцьку штрафують патрульні, а коли – муніципали. ВІДЕО
01 березень, 17:17
Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку
09 лютий, 10:46
Муніципали оголосили «війну» безладу на авторинку Луцька Муніципали оголосили «війну» безладу на авторинку Луцька
04 лютий, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
Лучани пропонують заборонити паркування «бусів» у дворах
Сьогодні, 02:34
 0
По 5 тисяч на гектар: Кабмін анонсував субсидію для малих фермерів
Сьогодні, 01:24
 0
Волинське підприємство потрапило у «чорний список контрабандистів»: які санкції чекають на нього
Сьогодні, 00:06
 0
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8