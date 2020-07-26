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Зустрітися «у будь-якій точці українського Донбасу»: Зеленський покликав Путіна

Зустрітися «у будь-якій точці українського Донбасу»: Зеленський покликав Путіна
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним “у будь-якій точці українського Донбасу” та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

“Одного разу Президент РФ сказав: якщо бійка неминуча – потрібно бити першим. Але, по-моєму, сьогодні кожен лідер повинен розуміти, що бійка не може бути неминучою, коли мова йде не про підворіття і хуліганів, а про реальну війну і мільйони людських життів. І що, на відміну від бійки, у війні програють усі сторони. І що не можна когось захистити, нападаючи. І що неможливо звільнити когось, захопивши. І що неможливо привезти мир на танку. Людям, які не розуміють, від кого їх хочуть захищати і звільняти і чому для цього їх можуть обстріляти і бомбити. У тому числі залишилися в живих нашим ветеранам, які звільняли цю землю від нацистів і не розуміють, чому їх мирне життя через 75 років знову опинилася під загрозою війни”, – сказав Зеленський.

“Україна і Росія, незважаючи на спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми – це ми. Ви – це ви. Але це не обов’язково проблема, це – можливість. Як мінімум – можливість, поки не пізно, зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат”, – зауважив Президент України.

Він додав, що 19 і 20 квітня на засіданнях радників “Нормандської четвірки” і підгрупи з питань безпеки в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але, незважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву. При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію.

“А що мені розуміти? Я кожен місяць там буваю. Пан Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна”, – сказав Зеленський.

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Теги: Зеленський, Путін, зустріч на Донбасі
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