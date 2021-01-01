Курс валют у Луцьку станом на 22 квітня





Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.64.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.36.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 22 квітня 2021 року такий: купівля – 27.90, а продаж – 28.00.Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.64.Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.36.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію