Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:39
Сім’ї загиблого військового з Луцька Сергія Сулими виділили 100 тисяч гривень допомоги.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що в місті пропонують внести зміни до бюджету. Йдеться про виділення допомоги сім’ї загиблого воїна.
Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима, 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.
Із Героєм попрощалися в Луцьку 7 квітня. З квітами та сльозами на очах сотні лучан провели в останню путь полеглого військового.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Сергія Сулиму посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що в місті пропонують внести зміни до бюджету. Йдеться про виділення допомоги сім’ї загиблого воїна.
Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима, 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.
Із Героєм попрощалися в Луцьку 7 квітня. З квітами та сльозами на очах сотні лучан провели в останню путь полеглого військового.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Сергія Сулиму посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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