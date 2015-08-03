вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень

Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень
Сім’ї загиблого військового з Луцька Сергія Сулими виділили 100 тисяч гривень допомоги.

Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що в місті пропонують внести зміни до бюджету. Йдеться про виділення допомоги сім’ї загиблого воїна.

Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима, 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.

Із Героєм попрощалися в Луцьку 7 квітня. З квітами та сльозами на очах сотні лучан провели в останню путь полеглого військового.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Сергія Сулиму посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сім’я, загиблий, Сергій Сулима, кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:39
У Луцьку розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому
Сьогодні, 10:31
Мер Луцька відчитав керівника «жеку»
Сьогодні, 10:30
ОДА хоче продати землю біля алеї сакур у Луцьку, міська рада – проти
Сьогодні, 10:14
У селі на Волині виявили сказ у домашньої тварини
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Сім'я загиблого волинянина матиме власний дім Сім'я загиблого волинянина матиме власний дім
03 серпень, 2015, 17:51
Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування
20 квітень, 16:44
Полеглого на Сході Сергія Сулиму з Луцька посмертно нагородили орденом Полеглого на Сході Сергія Сулиму з Луцька посмертно нагородили орденом
09 квітень, 10:00
У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ
07 квітень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:39
 0
У Луцьку розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому
Сьогодні, 10:31
 0
Мер Луцька відчитав керівника «жеку»
Сьогодні, 10:30
 0
ОДА хоче продати землю біля алеї сакур у Луцьку, міська рада – проти
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8