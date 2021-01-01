вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розбещував неповнолітню: на Волині ексдепутата сільради посадили за ґрати

Розбещував неповнолітню: на Волині ексдепутата сільради посадили за ґрати
Колишнього депутата сільради в одному із сіл Турійського району судили за розбещення неповнолітньої.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд призначив 45-річному волинянину, визнаному винним у незаконному проникненні до житла та розбещенні неповнолітньої (ч.1 ст. 162, ч.1 ст. 156 КК України), покарання у виді реального позбавлення волі.

Зранку 5 серпня 2019 року чоловік, на ту пору ще і депутат сільради в одному із сіл Турійського району, без дозволу зайшов у хату до сусідів та вчинив розпусні дії щодо їхньої неповнолітньої доньки.

Винуватості своєї у скоєнні цих злочинів обвинувачений не визнавав, проте її довели зібрані докази.

Суд призначив чоловікові покарання у виді двох років позбавлення волі зі сплатою штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Турійщина, депутат сільради, розбещення, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Деякі голови громад не звикли працювати так, як Луцька райрада нового скликання», – голова фракції «За майбутнє» Петро Олешко
Сьогодні, 11:20
У Маневичах на автостанції помер чоловік
Сьогодні, 11:10
Розбещував неповнолітню: на Волині ексдепутата сільради посадили за ґрати
Сьогодні, 11:05
У Луцьку виділили 5 квартир, одну з них – ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 11:00
Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
Судитимуть 25-річного хлопця з Волині, який залучав дівчат до проституції Судитимуть 25-річного хлопця з Волині, який залучав дівчат до проституції
19 квітень, 19:29
На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії
16 квітень, 17:37
Волинське підприємство «Кроноспан УА» сплатить понад 278 тисяч гривень за шкоду довкіллю Волинське підприємство «Кроноспан УА» сплатить понад 278 тисяч гривень за шкоду довкіллю
16 квітень, 15:25
Засудили волинянина, який через ревнощі до смерті побив знайомого Засудили волинянина, який через ревнощі до смерті побив знайомого
13 квітень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні
Сьогодні, 11:48
 0
Те, чого ви точно не знали про «ґаджети» давнини: у Луцьку працює унікальний музей «Технології минулого»
Сьогодні, 11:30
 0
Нові зупинки і кіоски в Луцьку захистять від вандалів
Сьогодні, 11:24
 0
«Деякі голови громад не звикли працювати так, як Луцька райрада нового скликання», – голова фракції «За майбутнє» Петро Олешко
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8