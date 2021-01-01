Розбещував неповнолітню: на Волині ексдепутата сільради посадили за ґрати

Колишнього депутата сільради в одному із сіл Турійського району судили за розбещення неповнолітньої.Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд призначив 45-річному волинянину, визнаному винним у незаконному проникненні до житла та розбещенні неповнолітньої (ч.1 ст. 162, ч.1 ст. 156 КК України), покарання у виді реального позбавлення волі.Зранку 5 серпня 2019 року чоловік, на ту пору ще і депутат сільради в одному із сіл Турійського району, без дозволу зайшов у хату до сусідів та вчинив розпусні дії щодо їхньої неповнолітньої доньки.Винуватості своєї у скоєнні цих злочинів обвинувачений не визнавав, проте її довели зібрані докази.Суд призначив чоловікові покарання у виді двох років позбавлення волі зі сплатою штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.