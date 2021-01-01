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Луцьк – серед лідерів за кількістю вакантних «робочих» спеціальностей

Луцьк – серед лідерів за кількістю вакантних «робочих» спеціальностей
В Україні на ринку праці затребувані "сині комірці" – ті, хто займається фізичною працею або є співробітником лінійних спеціальностей, наприклад, касири, охоронці або кур'єри.

Серед міст, в яких найбільше вакансій "робочих" спеціальностей, є обласний центр Волині, - повідомляє OBOZREVATEL.

"Зараз потреба ринку в представниках робітничих професій висока. Ми проаналізували всі актуальні пропозиції щодо роботи для "синіх комірців" на сайті компанії по всій Україні з початку 2021 року і виділили серед них найбільш популярні", – сказала керівниця напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.

Серед них:

охоронець, 4500-15 000 грн;

швачка, 6000-25 000 грн;

автослюсар, 8000-35 000 грн;

комірник, 5000-14 000 грн;

вантажник, 4000-13 000 грн;

офіціант, 5000-30 000 грн;

касир, понад 4200 вакансій;

електрик, понад 1600 вакансій;

каменяр, більш ніж 500 вакансій;

столяр, понад 550 вакансій.

Якщо проаналізувати географію пропозицій щодо роботи для людей робочих спеціальностей, то з початку року найбільша кількість вакансій у таких містах: Харків, Київ, Одеса, Житомир, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Луцьк і Чернівці.

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Теги: робота, вакансія, Луцьк
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