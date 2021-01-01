Луцьк – серед лідерів за кількістю вакантних «робочих» спеціальностей
Сьогодні, 08:35
В Україні на ринку праці затребувані "сині комірці" – ті, хто займається фізичною працею або є співробітником лінійних спеціальностей, наприклад, касири, охоронці або кур'єри.
Серед міст, в яких найбільше вакансій "робочих" спеціальностей, є обласний центр Волині, - повідомляє OBOZREVATEL.
"Зараз потреба ринку в представниках робітничих професій висока. Ми проаналізували всі актуальні пропозиції щодо роботи для "синіх комірців" на сайті компанії по всій Україні з початку 2021 року і виділили серед них найбільш популярні", – сказала керівниця напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.
Серед них:
охоронець, 4500-15 000 грн;
швачка, 6000-25 000 грн;
автослюсар, 8000-35 000 грн;
комірник, 5000-14 000 грн;
вантажник, 4000-13 000 грн;
офіціант, 5000-30 000 грн;
касир, понад 4200 вакансій;
електрик, понад 1600 вакансій;
каменяр, більш ніж 500 вакансій;
столяр, понад 550 вакансій.
Якщо проаналізувати географію пропозицій щодо роботи для людей робочих спеціальностей, то з початку року найбільша кількість вакансій у таких містах: Харків, Київ, Одеса, Житомир, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Луцьк і Чернівці.
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Серед міст, в яких найбільше вакансій "робочих" спеціальностей, є обласний центр Волині, - повідомляє OBOZREVATEL.
"Зараз потреба ринку в представниках робітничих професій висока. Ми проаналізували всі актуальні пропозиції щодо роботи для "синіх комірців" на сайті компанії по всій Україні з початку 2021 року і виділили серед них найбільш популярні", – сказала керівниця напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.
Серед них:
охоронець, 4500-15 000 грн;
швачка, 6000-25 000 грн;
автослюсар, 8000-35 000 грн;
комірник, 5000-14 000 грн;
вантажник, 4000-13 000 грн;
офіціант, 5000-30 000 грн;
касир, понад 4200 вакансій;
електрик, понад 1600 вакансій;
каменяр, більш ніж 500 вакансій;
столяр, понад 550 вакансій.
Якщо проаналізувати географію пропозицій щодо роботи для людей робочих спеціальностей, то з початку року найбільша кількість вакансій у таких містах: Харків, Київ, Одеса, Житомир, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Луцьк і Чернівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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