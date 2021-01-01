Луцьк – серед лідерів за кількістю вакантних «робочих» спеціальностей





Серед міст, в яких найбільше вакансій "робочих" спеціальностей, є обласний центр Волині, - повідомляє



"Зараз потреба ринку в представниках робітничих професій висока. Ми проаналізували всі актуальні пропозиції щодо роботи для "синіх комірців" на сайті компанії по всій Україні з початку 2021 року і виділили серед них найбільш популярні", – сказала керівниця напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.



Серед них:



охоронець, 4500-15 000 грн;



швачка, 6000-25 000 грн;



автослюсар, 8000-35 000 грн;



комірник, 5000-14 000 грн;



вантажник, 4000-13 000 грн;



офіціант, 5000-30 000 грн;



касир, понад 4200 вакансій;



електрик, понад 1600 вакансій;



каменяр, більш ніж 500 вакансій;



столяр, понад 550 вакансій.



Якщо проаналізувати географію пропозицій щодо роботи для людей робочих спеціальностей, то з початку року найбільша кількість вакансій у таких містах: Харків, Київ, Одеса, Житомир, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Луцьк і Чернівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на ринку праці затребувані "сині комірці" – ті, хто займається фізичною працею або є співробітником лінійних спеціальностей, наприклад, касири, охоронці або кур'єри.Серед міст, в яких найбільше вакансій "робочих" спеціальностей, є обласний центр Волині, - повідомляє OBOZREVATEL "Зараз потреба ринку в представниках робітничих професій висока. Ми проаналізували всі актуальні пропозиції щодо роботи для "синіх комірців" на сайті компанії по всій Україні з початку 2021 року і виділили серед них найбільш популярні", – сказала керівниця напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.охоронець, 4500-15 000 грн;швачка, 6000-25 000 грн;автослюсар, 8000-35 000 грн;комірник, 5000-14 000 грн;вантажник, 4000-13 000 грн;офіціант, 5000-30 000 грн;касир, понад 4200 вакансій;електрик, понад 1600 вакансій;каменяр, більш ніж 500 вакансій;столяр, понад 550 вакансій.Якщо проаналізувати географію пропозицій щодо роботи для людей робочих спеціальностей, то з початку року найбільша кількість вакансій у таких містах: Харків, Київ, Одеса, Житомир, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Луцьк і Чернівці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію