Біля меморіалу у Луцьку затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Трапився інцидент вчора, 21 квітня, приблизно о 16:30, біля Луцького слідчого ізолятора.



Як



На місце події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля Меморіалу Вічної Слави у чоловіка виявили предмет, схожий на пістолет.Про цестало відомо з власних джерел.Трапився інцидент вчора, 21 квітня, приблизно о 16:30, біля Луцького слідчого ізолятора.Як повідомляють у пресслужбі луцьких нацгвардійців, 21 квітня під час служби з охорони громадського порядку військовослужбовці військової частини 1141 при поверхневі перевірці у 34-річного лучанина виявили предмет, ззовні схожий на стартовий пістолет без номерів та невідомої марки.На місце події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію