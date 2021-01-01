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Біля меморіалу у Луцьку затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО

Біля меморіалу у Луцьку затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО
У Луцьку біля Меморіалу Вічної Слави у чоловіка виявили предмет, схожий на пістолет.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Трапився інцидент вчора, 21 квітня, приблизно о 16:30, біля Луцького слідчого ізолятора.

Як повідомляють у пресслужбі луцьких нацгвардійців, 21 квітня під час служби з охорони громадського порядку військовослужбовці військової частини 1141 при поверхневі перевірці у 34-річного лучанина виявили предмет, ззовні схожий на стартовий пістолет без номерів та невідомої марки.

На місце події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.

Біля меморіалу у Луцьку затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО
Біля меморіалу у Луцьку затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО
Біля меморіалу у Луцьку затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО

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Теги: Луцьк, пістолет, меморіал вічної слави
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