Біля меморіалу у Луцьку затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО
Сьогодні, 18:00
У Луцьку біля Меморіалу Вічної Слави у чоловіка виявили предмет, схожий на пістолет.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трапився інцидент вчора, 21 квітня, приблизно о 16:30, біля Луцького слідчого ізолятора.
Як повідомляють у пресслужбі луцьких нацгвардійців, 21 квітня під час служби з охорони громадського порядку військовослужбовці військової частини 1141 при поверхневі перевірці у 34-річного лучанина виявили предмет, ззовні схожий на стартовий пістолет без номерів та невідомої марки.
На місце події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трапився інцидент вчора, 21 квітня, приблизно о 16:30, біля Луцького слідчого ізолятора.
Як повідомляють у пресслужбі луцьких нацгвардійців, 21 квітня під час служби з охорони громадського порядку військовослужбовці військової частини 1141 при поверхневі перевірці у 34-річного лучанина виявили предмет, ззовні схожий на стартовий пістолет без номерів та невідомої марки.
На місце події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
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