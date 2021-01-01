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У Луцьку горіли 5 автомобілів

У Луцьку горіли 5 автомобілів
В обласному центрі Волині сталася пожежа в металевому гаражі. Вогонь охопив 5 лекових автомомбілів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник волинських ДСНСників Володимир Нестеров.

Пожежа сталася в районі вулиці Львівської. Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:33, за викликом прибули чергові підрозділи 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, оперативно-координаційний центр Головне управління ДСНС України у Волинській області.

На момент прибуття вогонь охопив 5 легкових автомобілів в металевому гаражі, площа пожежі складала 50 м кв.

На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи. Пожежу ліквідували о 22:15.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Луцьк, пожежа
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