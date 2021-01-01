У Луцьку горіли 5 автомобілів





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник волинських ДСНСників Володимир Нестеров.



Пожежа сталася в районі вулиці Львівської. Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:33, за викликом прибули чергові підрозділи 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, оперативно-координаційний центр Головне управління ДСНС України у Волинській області.



На момент прибуття вогонь охопив 5 легкових автомобілів в металевому гаражі, площа пожежі складала 50 м кв.



На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи. Пожежу ліквідували о 22:15.



Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася пожежа в металевому гаражі. Вогонь охопив 5 лекових автомомбілів.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник волинських ДСНСниківПожежа сталася в районі вулиці Львівської. Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:33, за викликом прибули чергові підрозділи 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, оперативно-координаційний центр Головне управління ДСНС України у Волинській області.На момент прибуття вогонь охопив 5 легкових автомобілів в металевому гаражі, площа пожежі складала 50 м кв.На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи. Пожежу ліквідували о 22:15.Причина пожежі встановлюється.

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