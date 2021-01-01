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Розшукують ексвласницю «Луцьккондитера» за шахрайство

Розшукують ексвласницю «Луцьккондитера» за шахрайство
Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Тетяну Миколаївну Польську, 08 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.

Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Розшукувана переховується на територїі міста Києва та Київської області.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102». Конфіденційність гарантується.

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Теги: розшук, Тетяна Польська
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