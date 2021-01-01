Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

Станом на 25 квітня в Україні зафіксували 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників, - йдеться у повідомленні на сторінці Міністерство охорони здоров'я.Відтак, за минулу добу:▪️госпіталізували – 3 688 осіб;▪️летальних випадків – 231;▪️одужало – 6 574 особи;▪️здійснили тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.526 916 людей зробили щеплення від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.