Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:01
Станом на 25 квітня в Україні зафіксували 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників, - йдеться у повідомленні на сторінці Міністерство охорони здоров'я.
Відтак, за минулу добу:
▪️госпіталізували – 3 688 осіб;
▪️летальних випадків – 231;
▪️одужало – 6 574 особи;
▪️здійснили тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.
526 916 людей зробили щеплення від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;
Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;
Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;
Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;
Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;
Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;
Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;
Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;
Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;
Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;
Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;
Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;
Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;
Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;
Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;
Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;
Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;
Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;
Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;
Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;
Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;
Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;
Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;
Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.
Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
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Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників, - йдеться у повідомленні на сторінці Міністерство охорони здоров'я.
Відтак, за минулу добу:
▪️госпіталізували – 3 688 осіб;
▪️летальних випадків – 231;
▪️одужало – 6 574 особи;
▪️здійснили тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.
526 916 людей зробили щеплення від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;
Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;
Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;
Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;
Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;
Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;
Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;
Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;
Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;
Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;
Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;
Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;
Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;
Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;
Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;
Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;
Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;
Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;
Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;
Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;
Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;
Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;
Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;
Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.
Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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