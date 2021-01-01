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У Любомльському районі поліцейські провели обшуки: вилучили амфетамін і зброю

У Любомльському районі поліцейські провели обшуки: вилучили амфетамін і зброю
У Любомльському районі поліцейські провели обшуки у місцевих.

У п’ятницю, 23 квітня, оперативники виявили в автомобілі Chery Tiggо, яким користується 27-річний житель селища Головне, поліетиленовий пакет з амфетаміном, вагою близько 1 г, та пристрій для вживання наркотиків, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Окрім цього, за місцем проживання 51-річного жителя селище поліцейські знайшли однозарядну гвинтівку ИЖ-38 із переробленим стволом під калібр 5,6 мм.

Усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, відповідно. Триває слідство.

У Любомльському районі поліцейські провели обшуки: вилучили амфетамін і зброю
У Любомльському районі поліцейські провели обшуки: вилучили амфетамін і зброю
У Любомльському районі поліцейські провели обшуки: вилучили амфетамін і зброю

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Теги: обшуки, Любомль
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