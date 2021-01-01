В усіх дитсадках волинської громади увімкнули опалення
Сьогодні, 15:05
26 квітня у позашкільних закладах освіти Володимир-Волинської міської громади відновили теплопостачання у зв’язку із низьким температурним режимом.
Про це повідомляють на сайті мерії Володимира-Волинського.
«Ми провели перемовини з облгазом та теплоенерго та, враховуючи пониження температури повітря, відновили теплопостачання в усіх дитячих садочках громади», – повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Відновлять цього тижня і постачання гарячої води у багатоквартирних будинках міста. Гарячу воду постачатимуть у четвер та п’ятницю, згідно графіка.
Щодо навчання у школах, то воно цього тижня буде проводитись дистанційно, як і планувалось, не лише через низьку температуру, а і кількість хворих на ковід, що за останні дні значно зросла у місті.
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Про це повідомляють на сайті мерії Володимира-Волинського.
«Ми провели перемовини з облгазом та теплоенерго та, враховуючи пониження температури повітря, відновили теплопостачання в усіх дитячих садочках громади», – повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Відновлять цього тижня і постачання гарячої води у багатоквартирних будинках міста. Гарячу воду постачатимуть у четвер та п’ятницю, згідно графіка.
Щодо навчання у школах, то воно цього тижня буде проводитись дистанційно, як і планувалось, не лише через низьку температуру, а і кількість хворих на ковід, що за останні дні значно зросла у місті.
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