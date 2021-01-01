Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру

Гравець футбольного клубу "Волинь" Луцькпопри не дуже вдалий для команди матч проти "Альянсу" з Липової Долини, увійшов до символічної збірної туру.Про це йдеться на сторінках видання СпортАрена."Це не найкращий матч для лучан, але Оринчак – останній, кому слід дорікати за чергову втрату очок. У матчі з Альянсом Богдан забив м’яча в сітку вже в дебюті, проте гол не було зараховано через фол в атаці. Надалі він двічі реалізував пенальті, чим врятував Волинь від поразки в матчі з новачками ліги. Міг забивати сам, але й охоче підігравав партнерам – ті ж Мартинюк і Коломоєць отримували від Оринчака перспективні скидки й передачі (саме в другому випадку м’яч поцілив у руку супернику, що призвело до пенальті)", - йдеться про гравця "Волині" в матеріалі колег зі СпортАрени.Також до зібрної туру потрапив колишній гравець "Волині" Владислав Шаповал, який зараз захищає кольори "Агробізнесу".Також експерти відзначили гол, який суперники забили у ворота "хрестоносців".