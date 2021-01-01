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Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру

Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
Гравець футбольного клубу "Волинь" Луцьк Богдан Оринчак попри не дуже вдалий для команди матч проти "Альянсу" з Липової Долини, увійшов до символічної збірної туру.

Про це йдеться на сторінках видання СпортАрена.

"Це не найкращий матч для лучан, але Оринчак – останній, кому слід дорікати за чергову втрату очок. У матчі з Альянсом Богдан забив м’яча в сітку вже в дебюті, проте гол не було зараховано через фол в атаці. Надалі він двічі реалізував пенальті, чим врятував Волинь від поразки в матчі з новачками ліги. Міг забивати сам, але й охоче підігравав партнерам – ті ж Мартинюк і Коломоєць отримували від Оринчака перспективні скидки й передачі (саме в другому випадку м’яч поцілив у руку супернику, що призвело до пенальті)", - йдеться про гравця "Волині" в матеріалі колег зі СпортАрени.

Також до зібрної туру потрапив колишній гравець "Волині" Владислав Шаповал, який зараз захищає кольори "Агробізнесу".

Також експерти відзначили гол, який суперники забили у ворота "хрестоносців".


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Теги: спорт, футбол, Волинь
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