Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
Сьогодні, 22:29
Гравець футбольного клубу "Волинь" Луцьк Богдан Оринчак попри не дуже вдалий для команди матч проти "Альянсу" з Липової Долини, увійшов до символічної збірної туру.
Про це йдеться на сторінках видання СпортАрена.
"Це не найкращий матч для лучан, але Оринчак – останній, кому слід дорікати за чергову втрату очок. У матчі з Альянсом Богдан забив м’яча в сітку вже в дебюті, проте гол не було зараховано через фол в атаці. Надалі він двічі реалізував пенальті, чим врятував Волинь від поразки в матчі з новачками ліги. Міг забивати сам, але й охоче підігравав партнерам – ті ж Мартинюк і Коломоєць отримували від Оринчака перспективні скидки й передачі (саме в другому випадку м’яч поцілив у руку супернику, що призвело до пенальті)", - йдеться про гравця "Волині" в матеріалі колег зі СпортАрени.
Також до зібрної туру потрапив колишній гравець "Волині" Владислав Шаповал, який зараз захищає кольори "Агробізнесу".
Також експерти відзначили гол, який суперники забили у ворота "хрестоносців".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінках видання СпортАрена.
"Це не найкращий матч для лучан, але Оринчак – останній, кому слід дорікати за чергову втрату очок. У матчі з Альянсом Богдан забив м’яча в сітку вже в дебюті, проте гол не було зараховано через фол в атаці. Надалі він двічі реалізував пенальті, чим врятував Волинь від поразки в матчі з новачками ліги. Міг забивати сам, але й охоче підігравав партнерам – ті ж Мартинюк і Коломоєць отримували від Оринчака перспективні скидки й передачі (саме в другому випадку м’яч поцілив у руку супернику, що призвело до пенальті)", - йдеться про гравця "Волині" в матеріалі колег зі СпортАрени.
Також до зібрної туру потрапив колишній гравець "Волині" Владислав Шаповал, який зараз захищає кольори "Агробізнесу".
Також експерти відзначили гол, який суперники забили у ворота "хрестоносців".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
Сьогодні, 22:29
Уряд виділив для Волині додаткові 109 мільйонів на дороги
Сьогодні, 21:56
«Ми як колорадські жуки»: як живуть волиняни у зоні радіоактивного забруднення. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
Мешканка Рівного в магазині обікрала лучанку
Сьогодні, 20:41