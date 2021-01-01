Під Луцьком засіяні городи селян зрівняли із землею під забудову. ВІДЕО





Як бути людям та чи повернуть їм городи, з’ясовували



Понад 20 років жителі Боратинської громади на цих наділах вирощували хліб і до хліба. Тепер же озиму бульдозером зрівняв із землею новий власник їхніх городів. Люди обурені, що їм навіть не дали дочекатися врожаю у липні.



З’ясувалося: озимину прибрали під будівництво.



Місцева мешканка Людмила стверджує: не раз подавали до сільради заяви з проханням приватизувати ці ділянки, але кожного разу діставали відмови – мовляв, не дозволено, охоронна зона. Люди кличуть на місце несподіваної приватизації землевпорядника. Що земля вже приватна, фахівець із землеустрою Ярослав Саченок чує вперше. І наполягає, будувати тут зась. Він запевняє людей, що рішення про передачу землі приймали депутати.



Про конфлікт і понівечені посіви голова громади Сергій Яручик дізнається від знімальної групи. Обіцяє негайно розібратися і все владнати на користь потерпілих людей.



“Сільська рада запропонує інші варіанти для жителів нашої громади, головне зараз швидко розібратися і щоб цей конфлікт був вичерпаний”, – прокоментував очільник громади.



Прослідкує голова особисто й за тим, щоб людям відшкодували завдані збитки.









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