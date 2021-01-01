Під Луцьком засіяні городи селян зрівняли із землею під забудову. ВІДЕО
Сьогодні, 13:21
Понад 20 років обробляли свої городи, а от врожаю цього річ з них не матимуть. Бо все, що люди встигли посіяти і посадити, “зібрав” бульдозер – під будівництво приватного будинку.
Як бути людям та чи повернуть їм городи, з’ясовували журналісти 12 каналу.
Понад 20 років жителі Боратинської громади на цих наділах вирощували хліб і до хліба. Тепер же озиму бульдозером зрівняв із землею новий власник їхніх городів. Люди обурені, що їм навіть не дали дочекатися врожаю у липні.
З’ясувалося: озимину прибрали під будівництво.
Місцева мешканка Людмила стверджує: не раз подавали до сільради заяви з проханням приватизувати ці ділянки, але кожного разу діставали відмови – мовляв, не дозволено, охоронна зона. Люди кличуть на місце несподіваної приватизації землевпорядника. Що земля вже приватна, фахівець із землеустрою Ярослав Саченок чує вперше. І наполягає, будувати тут зась. Він запевняє людей, що рішення про передачу землі приймали депутати.
Про конфлікт і понівечені посіви голова громади Сергій Яручик дізнається від знімальної групи. Обіцяє негайно розібратися і все владнати на користь потерпілих людей.
“Сільська рада запропонує інші варіанти для жителів нашої громади, головне зараз швидко розібратися і щоб цей конфлікт був вичерпаний”, – прокоментував очільник громади.
Прослідкує голова особисто й за тим, щоб людям відшкодували завдані збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як бути людям та чи повернуть їм городи, з’ясовували журналісти 12 каналу.
Понад 20 років жителі Боратинської громади на цих наділах вирощували хліб і до хліба. Тепер же озиму бульдозером зрівняв із землею новий власник їхніх городів. Люди обурені, що їм навіть не дали дочекатися врожаю у липні.
З’ясувалося: озимину прибрали під будівництво.
Місцева мешканка Людмила стверджує: не раз подавали до сільради заяви з проханням приватизувати ці ділянки, але кожного разу діставали відмови – мовляв, не дозволено, охоронна зона. Люди кличуть на місце несподіваної приватизації землевпорядника. Що земля вже приватна, фахівець із землеустрою Ярослав Саченок чує вперше. І наполягає, будувати тут зась. Він запевняє людей, що рішення про передачу землі приймали депутати.
Про конфлікт і понівечені посіви голова громади Сергій Яручик дізнається від знімальної групи. Обіцяє негайно розібратися і все владнати на користь потерпілих людей.
“Сільська рада запропонує інші варіанти для жителів нашої громади, головне зараз швидко розібратися і щоб цей конфлікт був вичерпаний”, – прокоментував очільник громади.
Прослідкує голова особисто й за тим, щоб людям відшкодували завдані збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому зоопарку побудують нові вольєри
Сьогодні, 13:45
Під Луцьком засіяні городи селян зрівняли із землею під забудову. ВІДЕО
Сьогодні, 13:21
У селі на Волині руйнується школа. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У Польщі заарештували українця, який удавав із себе словака, аби викрасти із заводу 120 посудомийних машин
Сьогодні, 12:50