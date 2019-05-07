У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО

На Волині у ДП «Маневицьке лісове господарство» розмістили телевізійну систему спостереження на території Вовчецького лісництва.На сьогодні ліси Маневиччини вже 100-відсотково перебувають під якісним відеонаглядом. Це надзвичайно важливо, адже саме в цьому районі зосереджені найбільші площі лісових насаджень, в тому числі хвойних – вони під час пожежонебезпечного періоду найбільше у зоні ризику, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.Радіус огляду – понад 20 кілометрів. Оптика дозволяє максимально приблизити об’єкт. Черговий у режимі реального часу наглядає за прилеглими масивами за допомогою спеціального монітору.Також спостерігати за лісовим масивом можна зі смартфона. Лісничий зможе страхувати оператора і переглядати зображення онлайн з камери будь-де за наявності мережі Інтернет.Над всіма лісовими масивами ведеться відеонагляд і в державному підприємстві «Городоцький лісгосп». Камери відеоспостереження встановлені у всіх лісництвах: Городоцькому, Новорудському, Троянівському та Боровому. У Лишнівському та Градиському з’явилися останнім часом.Така система спостереження за державним лісовим фондом дає змогу точно визначити координати спалахів лісових пожеж, оперативно ліквідувати загоряння.Лісова охорона, залежно від класу пожежної безпеки, проводить чергування в денний час, а в періоди тривалої відсутності опадів – заступають на цілодобове.Забезпечення сучасними засобами спостереження прийшло на заміну колишнім пожежним вишкам, на які треба було підніматися щогодини, а в період посушливої погоди чергові проводили на висоті майже весь свій робочий час.