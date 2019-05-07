вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО

У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО
На Волині у ДП «Маневицьке лісове господарство» розмістили телевізійну систему спостереження на території Вовчецького лісництва.

На сьогодні ліси Маневиччини вже 100-відсотково перебувають під якісним відеонаглядом. Це надзвичайно важливо, адже саме в цьому районі зосереджені найбільші площі лісових насаджень, в тому числі хвойних – вони під час пожежонебезпечного періоду найбільше у зоні ризику, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

Радіус огляду – понад 20 кілометрів. Оптика дозволяє максимально приблизити об’єкт. Черговий у режимі реального часу наглядає за прилеглими масивами за допомогою спеціального монітору.
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО

Також спостерігати за лісовим масивом можна зі смартфона. Лісничий зможе страхувати оператора і переглядати зображення онлайн з камери будь-де за наявності мережі Інтернет.
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО

Над всіма лісовими масивами ведеться відеонагляд і в державному підприємстві «Городоцький лісгосп». Камери відеоспостереження встановлені у всіх лісництвах: Городоцькому, Новорудському, Троянівському та Боровому. У Лишнівському та Градиському з’явилися останнім часом.
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО

Така система спостереження за державним лісовим фондом дає змогу точно визначити координати спалахів лісових пожеж, оперативно ліквідувати загоряння.

Лісова охорона, залежно від класу пожежної безпеки, проводить чергування в денний час, а в періоди тривалої відсутності опадів – заступають на цілодобове.
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО

Забезпечення сучасними засобами спостереження прийшло на заміну колишнім пожежним вишкам, на які треба було підніматися щогодини, а в період посушливої погоди чергові проводили на висоті майже весь свій робочий час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВОУЛМГ, відеонагляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Екскурсія першим клубним житлом Волині – ЖК «STYLE UP». ФОТОРЕПОРТАЖ*
Сьогодні, 08:00
Внук автора пісні «Волинь моя» показав унікальні світлини діда. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
До кінця року можуть з'явитися ліки від коронавірусу
Сьогодні, 06:31
Волинянки передали військовим на Схід великодні гостинці
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
На Волині ліс взяли під відеонагляд: про нові методи боротьби із вогнем На Волині ліс взяли під відеонагляд: про нові методи боротьби із вогнем
07 травень, 2019, 10:55
На Волині почастішали випадки лісових пожеж На Волині почастішали випадки лісових пожеж
14 квітень, 05:27
У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд
09 квітень, 12:10
Які статки нажили заступники головного лісівника Волині Олександра Кватирка Які статки нажили заступники головного лісівника Волині Олександра Кватирка
30 березень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пропонують ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією
28 квітень, 16:17
 1
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Екскурсія першим клубним житлом Волині – ЖК «STYLE UP». ФОТОРЕПОРТАЖ*
Сьогодні, 08:00
 0
Внук автора пісні «Волинь моя» показав унікальні світлини діда. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
 0
До кінця року можуть з'явитися ліки від коронавірусу
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8