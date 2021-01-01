Майже 20% українців планують іти на Великдень до церкви
Сьогодні, 00:31
19% дорослого населення України планує іти на Великдень до церкви.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 13-15 квітня 2021 року.
Згідно з опитуванням, 92% населення планує так чи так відзначати Великдень, 6% святкувати не планують, а 2% — не визначилися.
При цьому, більшість не планує іти до церкви,19% — планує, а 9% —братиме участь у всеношній службі.
Окрім того, 69% учасників опитування готуватимуть вдома великодні страви, а 19% — зустрінуться вдома з родичами.
Опитування проводилося упродовж 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.
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Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 13-15 квітня 2021 року.
Згідно з опитуванням, 92% населення планує так чи так відзначати Великдень, 6% святкувати не планують, а 2% — не визначилися.
При цьому, більшість не планує іти до церкви,19% — планує, а 9% —братиме участь у всеношній службі.
Окрім того, 69% учасників опитування готуватимуть вдома великодні страви, а 19% — зустрінуться вдома з родичами.
Опитування проводилося упродовж 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.
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