Майже 20% українців планують іти на Великдень до церкви





Про це свідчать дані



Згідно з опитуванням, 92% населення планує так чи так відзначати Великдень, 6% святкувати не планують, а 2% — не визначилися.



При цьому, більшість не планує іти до церкви,19% — планує, а 9% —братиме участь у всеношній службі.



Окрім того, 69% учасників опитування готуватимуть вдома великодні страви, а 19% — зустрінуться вдома з родичами.



Опитування проводилося упродовж 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19% дорослого населення України планує іти на Великдень до церкви.Про це свідчать дані опитування , проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 13-15 квітня 2021 року.Згідно з опитуванням, 92% населення планує так чи так відзначати Великдень, 6% святкувати не планують, а 2% — не визначилися.При цьому, більшість не планує іти до церкви,19% — планує, а 9% —братиме участь у всеношній службі.Окрім того, 69% учасників опитування готуватимуть вдома великодні страви, а 19% — зустрінуться вдома з родичами.Опитування проводилося упродовж 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

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