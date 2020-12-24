12 голосів, 12 мов: Пономарьов записав піснеспів «Христос Воскрес» разом з українськими зірками.ВІДЕО

Олександр Пономарьов з артистами заспівав Христос Воскрес.



Вже вкотре народний артист України Олександр Пономарьов тішить шанувальників новими роботами, не оминаючи жодні українські торжества. Ось і цьогорічне свято світлого Воскресіння Христового не стало винятком.



Сьогодні 1 травня, напередодні Великодня, відбулася велика прем’єра пісне співу на



Мелодію до піснеспіву Христос Воскрес написав Олександр Пономарьов. Вперше у світі традиційна пісня, що записана різними мовами, прозвучала на одну мелодію.



Твір зазвучав одночасно 12-ма мовами, зокрема й арамейською, якою говорив Ісус Христос. В записі взяли участь відомі українські зірки.



Серед них Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталія Холоденко, Злата Огнєвіч, оперний співак Хе Му, DZIDZIO та настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отець Серафим.



Олександр Пономарьов заспівав українською, Віктор Павлік – турецькою, Тоня Матвієнко – старослов’янською, Оля Цибульська – іспанською, Віталій Козловський – грецькою, Тарас Тополя – англійською, Арсен Мірзоян – французькою, Наталія Холоденко – грузинською, Злата Огнєвіч – італійською, оперний співак Хе Му – китайською, DZIDZIO – польською, а отець Серафим заспівав мовою Ісуса Христа – арамейською.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Великодняз артистами заспівав Христос Воскрес.Вже вкотре народний артист України Олександр Пономарьов тішить шанувальників новими роботами, не оминаючи жодні українські торжества. Ось і цьогорічне свято світлого Воскресіння Христового не стало винятком.Сьогодні 1 травня, напередодні Великодня, відбулася велика прем’єра пісне співу на ютуб каналі Олександра Пономарьова.Мелодію до піснеспіву Христос Воскрес написав Олександр Пономарьов. Вперше у світі традиційна пісня, що записана різними мовами, прозвучала на одну мелодію.Твір зазвучав одночасно 12-ма мовами, зокрема й арамейською, якою говорив Ісус Христос. В записі взяли участь відомі українські зірки.Серед них, оперний співакта настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отецьОлександр Пономарьов заспівав українською, Віктор Павлік – турецькою, Тоня Матвієнко – старослов’янською, Оля Цибульська – іспанською, Віталій Козловський – грецькою, Тарас Тополя – англійською, Арсен Мірзоян – французькою, Наталія Холоденко – грузинською, Злата Огнєвіч – італійською, оперний співак Хе Му – китайською, DZIDZIO – польською, а отець Серафим заспівав мовою Ісуса Христа – арамейською.

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