вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО

У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
Попри коронавірусні обмеження, сотні українців прийшли в неділю вранці до церкви Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Варшаві, щоб посвятити великодні страви.

Священнослужителі обмежили кількість людей, які можуть перебувати всередині церкви, закликаючи вірян зосереджуватися у церковному дворі, передає власний кореспондент Укрінформу.

Після великоднього богослужіння священнослужителі посвятили паски та великодні страви українців.
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Великдень, Варшава, УГКЦ, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Сьогодні, 17:00
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
Волинянка в'яже ексклюзивні дитячі іграшки та пледи із зефірних ниток
Сьогодні, 15:32
Є лише у трьох звіринцях України: у Луцькому зоопарку – нові мешканці
Сьогодні, 14:44
У великодню ніч гвардійці затримали лучанина з наркотиками
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
Розбірки українців у Варшаві: чоловік відгамселив сусіда каструлею Розбірки українців у Варшаві: чоловік відгамселив сусіда каструлею
28 вересень, 2019, 20:40
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Що означає кожен продукт із великоднього кошика Що означає кожен продукт із великоднього кошика
Сьогодні, 01:39
Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО
01 травень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
Сьогодні, 08:17
 1
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
 0
Волинянка в'яже ексклюзивні дитячі іграшки та пледи із зефірних ниток
Сьогодні, 15:32
 0
Є лише у трьох звіринцях України: у Луцькому зоопарку – нові мешканці
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8