У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
Попри коронавірусні обмеження, сотні українців прийшли в неділю вранці до церкви Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Варшаві, щоб посвятити великодні страви.
Священнослужителі обмежили кількість людей, які можуть перебувати всередині церкви, закликаючи вірян зосереджуватися у церковному дворі, передає власний кореспондент Укрінформу.
Після великоднього богослужіння священнослужителі посвятили паски та великодні страви українців.
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Священнослужителі обмежили кількість людей, які можуть перебувати всередині церкви, закликаючи вірян зосереджуватися у церковному дворі, передає власний кореспондент Укрінформу.
Після великоднього богослужіння священнослужителі посвятили паски та великодні страви українців.
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