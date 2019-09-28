У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні кошики. ФОТО. ВІДЕО





Священнослужителі обмежили кількість людей, які можуть перебувати всередині церкви, закликаючи вірян зосереджуватися у церковному дворі, передає власний кореспондент



Після великоднього богослужіння священнослужителі посвятили паски та великодні страви українців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри коронавірусні обмеження, сотні українців прийшли в неділю вранці до церкви Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Варшаві, щоб посвятити великодні страви.Священнослужителі обмежили кількість людей, які можуть перебувати всередині церкви, закликаючи вірян зосереджуватися у церковному дворі, передає власний кореспондент Укрінформу. Після великоднього богослужіння священнослужителі посвятили паски та великодні страви українців.

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