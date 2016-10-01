Назвалась соціальним працівником: у Луцьку жінка обікрала пенсіонерку





Про це



Учора, 5 травня, невідома жінка, під приводом соціального працівника, проникла до квартири 73-річної лучанки та викрала 500 гривень.



Співробітники управління патрульної поліції у співпраці з оперативниками Луцького районного управління поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 30-річна жителька Дніпропетровської області.



Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Нині вирішують питання щодо оголошення їй підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція затримала жінку, яка обікрала пенсіонерку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 5 травня, невідома жінка, під приводом соціального працівника, проникла до квартири 73-річної лучанки та викрала 500 гривень.Співробітники управління патрульної поліції у співпраці з оперативниками Луцького районного управління поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 30-річна жителька Дніпропетровської області.Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішують питання щодо оголошення їй підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію