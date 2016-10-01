Назвалась соціальним працівником: у Луцьку жінка обікрала пенсіонерку
Сьогодні, 10:45
У Луцьку поліція затримала жінку, яка обікрала пенсіонерку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 5 травня, невідома жінка, під приводом соціального працівника, проникла до квартири 73-річної лучанки та викрала 500 гривень.
Співробітники управління патрульної поліції у співпраці з оперативниками Луцького районного управління поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 30-річна жителька Дніпропетровської області.
Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішують питання щодо оголошення їй підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 5 травня, невідома жінка, під приводом соціального працівника, проникла до квартири 73-річної лучанки та викрала 500 гривень.
Співробітники управління патрульної поліції у співпраці з оперативниками Луцького районного управління поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 30-річна жителька Дніпропетровської області.
Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішують питання щодо оголошення їй підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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