На «Ягодині» у пасажира автобуса, який їхав на заробітки до Польщі, знайшли галюциногенні гриби. ФОТО

Учора, 5 травня, в пункті пропуску «Ягодин» службовий собака прикордонників Луцького загону допоміг виявити у одного з пасажирів автобуса наркотики.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.33-річний житель Житомирщини, який їхав до Польщі на заробітки, намагався перевезти через кордон понад 400 грамів речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору. Крім того, правоохоронці виявили у чоловіка сушені гриби, які, за його словами, містять в собі галюциногени.Заборонене українець ретельно спакував у пляшки та пакети, які приховав у кишенях одягу. Взяв чоловік з собою у поїздку і пристрої для вживання наркотиків.Виявлені речовини та предмети вилучили співробітники СБУ.Правоохоронцям прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.