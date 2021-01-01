У чергах на кордоні з Польщею – понад 300 автівок





Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.



Найбільші черги у пункті пропуску "Шегині", там скупчилось 160 авто.



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 60, “Грушів” - 20, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 160, "Краковець" - 70", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9 годину 7 травня скупчилося 310 автомобілів.Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.Найбільші черги у пункті пропуску "Шегині", там скупчилось 160 авто."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 60, “Грушів” - 20, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 160, "Краковець" - 70", - йдеться у повідомленні.

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