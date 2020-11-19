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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу, – Степанов

Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу, – Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що із завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки. Сьогодні, 7 травня, відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра Сумську область виведуть із "червоної" зони карантину.

"Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам. Щодня я був на зв’язку з лікарями, які з жахом повідомляли нові подробиці перебігу південноафриканського штаму. Про складність лікування та одужання. На превеликий жаль, на цій ковідній війні не обійшлося без втрат", - написав Степанов.

Також він додав, третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Адже, за його словами, величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей.

Степанов заявив, що третя хвиля пандемії була складніша, ніж перша та друга: "Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня й початок квітня були найпіковішими. Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного".

"Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних", - підсумував міністр МОЗ.


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Теги: Україна, пандемія, третя хвиля
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