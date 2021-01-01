«Волинь» програла одному із аутсайдерів Першої ліги

Луцька «Волинь» втратила очки в матчі проти одного з аутсайдерів Першої ліги краматорському «Авангарду».Про це йдеться на сайті волинського клубу.Уже на 11-й хвилині Євген Протасов вирізав хорошу подачу з лівого флангу, а Владислав Приймак головою її замкнув та забив свій дебютний гол у складі «Волині» – 0:1. «Хрестоносці» продовжували домінувати, хоча не так багато моментів доводили до ударів по воротах.Під час одного із таких потужно стріляв по воротах сам Протасов, однак голкіпер господарів Артем Поспєлов відбив цей удар. У «Авангарда» було декілька забігів від Максима Єрмоленка, однак вдало на виходах грав Віталій Неділько, який вийшов у стартовому складі в чемпіонаті України уперше цього року. У «Волині» були удари Олександра Мартинюка та Протасова, однак перший був неточним, а під інший кинулися захисники, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги нашого клубу.Другий тайм почався із активності волинян – два непогані, щоправда, неточні дальні удари були у Богдана Оринчака та Артура Рябова. Після цього не влучали у ворота Віталій Приндета головою, а також Мартинюк, який змістився до центру з правого флангу. Ближче до кінця гри в активності додали вже господарі поля, а сама кінцівка вийшла стала страшним сном для «хрестоносців». Спочатку Юрій Сеницький підловив на помилці нашого захисника, увійшов у карну зону «Волині» та викотив на вільного Дениса Скотаренка, який розстріляв майже незахищені ворота – 1:1. А на 90-й хвилині ще одне перехоплення від Сеницького призвело до пенальті за фол Приндети на «двадцятці» «Авангарду». Вирок взявся виконувати Роман Толочко, який переконливо з «точки» переграв Неділька – 2:1.До фінального свистка відігратися волиняни уже не встигли, тож у майже виграному матчі, де ніщо не віщувало біди, зазнали прикрої мінімальної поразки. Наступну гру наші хлопці проведуть вдома 12 травня – у Луцьку «Волинь» у перенесеному матчі прийме івано-франківське «Прикарпаття».