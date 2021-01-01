«Волинь» програла одному із аутсайдерів Першої ліги
Сьогодні, 22:14
Луцька «Волинь» втратила очки в матчі проти одного з аутсайдерів Першої ліги краматорському «Авангарду».
Про це йдеться на сайті волинського клубу.
Уже на 11-й хвилині Євген Протасов вирізав хорошу подачу з лівого флангу, а Владислав Приймак головою її замкнув та забив свій дебютний гол у складі «Волині» – 0:1. «Хрестоносці» продовжували домінувати, хоча не так багато моментів доводили до ударів по воротах.
Під час одного із таких потужно стріляв по воротах сам Протасов, однак голкіпер господарів Артем Поспєлов відбив цей удар. У «Авангарда» було декілька забігів від Максима Єрмоленка, однак вдало на виходах грав Віталій Неділько, який вийшов у стартовому складі в чемпіонаті України уперше цього року. У «Волині» були удари Олександра Мартинюка та Протасова, однак перший був неточним, а під інший кинулися захисники, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги нашого клубу.
Другий тайм почався із активності волинян – два непогані, щоправда, неточні дальні удари були у Богдана Оринчака та Артура Рябова. Після цього не влучали у ворота Віталій Приндета головою, а також Мартинюк, який змістився до центру з правого флангу. Ближче до кінця гри в активності додали вже господарі поля, а сама кінцівка вийшла стала страшним сном для «хрестоносців». Спочатку Юрій Сеницький підловив на помилці нашого захисника, увійшов у карну зону «Волині» та викотив на вільного Дениса Скотаренка, який розстріляв майже незахищені ворота – 1:1. А на 90-й хвилині ще одне перехоплення від Сеницького призвело до пенальті за фол Приндети на «двадцятці» «Авангарду». Вирок взявся виконувати Роман Толочко, який переконливо з «точки» переграв Неділька – 2:1.
До фінального свистка відігратися волиняни уже не встигли, тож у майже виграному матчі, де ніщо не віщувало біди, зазнали прикрої мінімальної поразки. Наступну гру наші хлопці проведуть вдома 12 травня – у Луцьку «Волинь» у перенесеному матчі прийме івано-франківське «Прикарпаття».
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Про це йдеться на сайті волинського клубу.
Уже на 11-й хвилині Євген Протасов вирізав хорошу подачу з лівого флангу, а Владислав Приймак головою її замкнув та забив свій дебютний гол у складі «Волині» – 0:1. «Хрестоносці» продовжували домінувати, хоча не так багато моментів доводили до ударів по воротах.
Під час одного із таких потужно стріляв по воротах сам Протасов, однак голкіпер господарів Артем Поспєлов відбив цей удар. У «Авангарда» було декілька забігів від Максима Єрмоленка, однак вдало на виходах грав Віталій Неділько, який вийшов у стартовому складі в чемпіонаті України уперше цього року. У «Волині» були удари Олександра Мартинюка та Протасова, однак перший був неточним, а під інший кинулися захисники, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги нашого клубу.
Другий тайм почався із активності волинян – два непогані, щоправда, неточні дальні удари були у Богдана Оринчака та Артура Рябова. Після цього не влучали у ворота Віталій Приндета головою, а також Мартинюк, який змістився до центру з правого флангу. Ближче до кінця гри в активності додали вже господарі поля, а сама кінцівка вийшла стала страшним сном для «хрестоносців». Спочатку Юрій Сеницький підловив на помилці нашого захисника, увійшов у карну зону «Волині» та викотив на вільного Дениса Скотаренка, який розстріляв майже незахищені ворота – 1:1. А на 90-й хвилині ще одне перехоплення від Сеницького призвело до пенальті за фол Приндети на «двадцятці» «Авангарду». Вирок взявся виконувати Роман Толочко, який переконливо з «точки» переграв Неділька – 2:1.
До фінального свистка відігратися волиняни уже не встигли, тож у майже виграному матчі, де ніщо не віщувало біди, зазнали прикрої мінімальної поразки. Наступну гру наші хлопці проведуть вдома 12 травня – у Луцьку «Волинь» у перенесеному матчі прийме івано-франківське «Прикарпаття».
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