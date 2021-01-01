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Волинянка здобула перемогу на міжнародному турнірі

Волинянка здобула перемогу на міжнародному турнірі
Ковельська боксерка Тетяна Коб під час другого дня міжнародного турніру з боксу серії Гран-прі в Чехії отримала першість та вийшла до наступного раунду.

Спортивний захід триватиме до 9 травня в місті Усті-над-Лабем, – повідомили у Федерації боксу України, - повідомляє Суспільне.

Тетяна Коб виступає в категорії 51 кілограм. Окрім неї, на ринг заявлені українські борчині Сніжана Холодкова та Марія Бова.

У Федерації зазначили: змагання у Чехії є одними з останніх етапів підготовки Національної команди до наступних офіційних стартів – Європейського ліцензійного турніру на Олімпійські ігри у Токіо та Чемпіонату світу-2021.

Нагадаємо, у грудні минулого року ковельська боксерка Тетяна Коб здобула перше місце на представницькому міжнародному турнірі у німецькому Кельні – Cologne Boxing World Cup.

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт
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