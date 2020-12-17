На Волині аферисти від імені місцевої влади через OLX вимагають у людей гроші





Про це Борис Карпус пише на своїй сторінці у



«Друзі, будьте обережні! А особливо ті, хто виставляють оголошення про продаж майна в додатку OLX. У Нововолинську активізувалися шахраї.- повідомляє Борис Карпус. - Вони телефонують і представляються моїм іменем або моїм представником. Під час розмови шахраї переконують прийти з документами у міську раду. А перед тим здійснити платіж банку, який начебто повернуть згодом!

Друзі, не ведіться на обман. Ні я, ні працівники виконавчого комітету не займаються оформленням документів чи купівлею нерухомості на робочому місці. Якщо до вас зателефонують і запропонують подібне, відразу звертайтеся в поліцію і пишіть мені і особисті повідомлення!"



Міський голова Нововолинська також повідомляє номери телефонів, з яких телефонували шахраї.

«Ось номери телефонів, з яких уже телефонували шахраї жителям Нововолинська: 0987350394, 0989271470» , - пише Борис Карпус.



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