Якою буде погода на Волині у понеділок, 10 травня

У понеділок, 9 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Опадів на території області не передбачають.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують вітер південно-східний, 7-12 м/с. А от вдень будуть місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 2-7⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.10 травня християни згадують Симеона. День в народі прозвали Семен-ранопашец, тому що вже повним ходом йдуть роботи в садах і городах, доводиться рано вставати, щоб багато сільськогосподарських справ переробити.Ось які народні прикмети існують на 10 травня:- Якщо хмари швидко по небу біжать – значить, треба чекати досить тривалої негоди- Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито- Кричить сова – в найближчі дні похолодає- Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу- Увечері 10 травня в низинах з’явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління- Вранці 10 травня ясно, а опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, які зникають до вечора – найближчим часом можливі заморозки.