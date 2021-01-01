Якою буде погода на Волині у понеділок, 10 травня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 9 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Опадів на території області не передбачають.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують вітер південно-східний, 7-12 м/с. А от вдень будуть місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 2-7⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
10 травня християни згадують Симеона. День в народі прозвали Семен-ранопашец, тому що вже повним ходом йдуть роботи в садах і городах, доводиться рано вставати, щоб багато сільськогосподарських справ переробити.
Ось які народні прикмети існують на 10 травня:
- Якщо хмари швидко по небу біжать – значить, треба чекати досить тривалої негоди
- Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито
- Кричить сова – в найближчі дні похолодає
- Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу
- Увечері 10 травня в низинах з’явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління
- Вранці 10 травня ясно, а опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, які зникають до вечора – найближчим часом можливі заморозки.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують вітер південно-східний, 7-12 м/с. А от вдень будуть місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 2-7⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
10 травня християни згадують Симеона. День в народі прозвали Семен-ранопашец, тому що вже повним ходом йдуть роботи в садах і городах, доводиться рано вставати, щоб багато сільськогосподарських справ переробити.
Ось які народні прикмети існують на 10 травня:
- Якщо хмари швидко по небу біжать – значить, треба чекати досить тривалої негоди
- Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито
- Кричить сова – в найближчі дні похолодає
- Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу
- Увечері 10 травня в низинах з’явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління
- Вранці 10 травня ясно, а опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, які зникають до вечора – найближчим часом можливі заморозки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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