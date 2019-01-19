Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Відомий пластичний хірург та диякон Ростислав Валіхновський з Волині відправив службу у Свято-Преображенській церкві Турійська.
Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Володимир Красуля.
"День Перемоги в нас почався в Свято-Преображенському Храмі Турійська із молитви, панахиди...Служба була торжественною, адже протоієрею Віталію Дуді співслужив ієрей, наш земляк і друг, хірург зі світовим ім'ям Ростислав Валіхновський. Переживаючи по-батьківськи слухав розповідь сина і тато Ростислава теж лікар-хірург – Любомир Дмитрович" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у серпні 2020 року відомий хірург Ростислав Валіхновський прийняв священницький сан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Володимир Красуля.
"День Перемоги в нас почався в Свято-Преображенському Храмі Турійська із молитви, панахиди...Служба була торжественною, адже протоієрею Віталію Дуді співслужив ієрей, наш земляк і друг, хірург зі світовим ім'ям Ростислав Валіхновський. Переживаючи по-батьківськи слухав розповідь сина і тато Ростислава теж лікар-хірург – Любомир Дмитрович" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у серпні 2020 року відомий хірург Ростислав Валіхновський прийняв священницький сан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Як у Луцьку відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Медіа