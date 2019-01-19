вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО

Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Відомий пластичний хірург та диякон Ростислав Валіхновський з Волині відправив службу у Свято-Преображенській церкві Турійська.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Володимир Красуля.

"День Перемоги в нас почався в Свято-Преображенському Храмі Турійська із молитви, панахиди...Служба була торжественною, адже протоієрею Віталію Дуді співслужив ієрей, наш земляк і друг, хірург зі світовим ім'ям Ростислав Валіхновський. Переживаючи по-батьківськи слухав розповідь сина і тато Ростислава теж лікар-хірург – Любомир Дмитрович" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у серпні 2020 року відомий хірург Ростислав Валіхновський прийняв священницький сан.
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, Ростислав Валіхновський, церква, служба, Турійськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:52
На Житомирщині попрощалися з 22-річним військовим, який загинув на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 14:01
На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії
Сьогодні, 13:10
Легендарна зв'язкова командира УПА з Волині поділилась спогадами про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:39
Як у Луцьку відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
19 січень, 2019, 17:50
Церковні свята у квітні: коли відзначатимуть Батьківську суботу, Вербну неділю і Страсний тиждень Церковні свята у квітні: коли відзначатимуть Батьківську суботу, Вербну неділю і Страсний тиждень
01 квітень, 10:37
Хірург-священник з Волині Ростислав Валіхновський вестиме духовну ютуб-програму. ВІДЕО Хірург-священник з Волині Ростислав Валіхновський вестиме духовну ютуб-програму. ВІДЕО
10 лютий, 22:17
На Волинь привезуть освячену Вселенським патріархом ікону На Волинь привезуть освячену Вселенським патріархом ікону
02 березень, 2020, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:52
 0
На Житомирщині попрощалися з 22-річним військовим, який загинув на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 14:01
 0
На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії
Сьогодні, 13:10
 0
Легендарна зв'язкова командира УПА з Волині поділилась спогадами про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:39
 0
Як у Луцьку відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТО
Сьогодні, 11:49
 0
Медіа
відео
1/8