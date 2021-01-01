У селі на Волині горів будинок





Про це пише газета



Так, 8 травня о 20 год. 37 хв. на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в с. Цир. Ліквідовували пожежу рятувальники Любешівської 12-ї ДПРЧ та працівники МПО с. Бірки. О 21.15 вогонь загасили. В результаті пожежі пошкоджені дерев’яний фронтон та перекриття на площі 28 м кв. Попередня причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі.



Окрім того, 10 травня о 10 год. 59 хв. надійшло повідомлення, що горить господарська споруда в с. Великий Курінь. На боротьбу з вогнем прибуло два підрозділи – 12 ДПРЧ та МПО с. Дольськ. Ліквідували загорання об 11 год. 40 хв. Вогонь значно пошкодив шиферну покрівлю та перекриття. Причина цієї пожежі – дитячі пустощі з вогнем, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У районі на Волині за вихідні трапилося дві пожежі.Про це пише газета "Нове життя" Так, 8 травня о 20 год. 37 хв. на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в с. Цир. Ліквідовували пожежу рятувальники Любешівської 12-ї ДПРЧ та працівники МПО с. Бірки. О 21.15 вогонь загасили. В результаті пожежі пошкоджені дерев’яний фронтон та перекриття на площі 28 м кв. Попередня причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі.Окрім того, 10 травня о 10 год. 59 хв. надійшло повідомлення, що горить господарська споруда в с. Великий Курінь. На боротьбу з вогнем прибуло два підрозділи – 12 ДПРЧ та МПО с. Дольськ. Ліквідували загорання об 11 год. 40 хв. Вогонь значно пошкодив шиферну покрівлю та перекриття. Причина цієї пожежі – дитячі пустощі з вогнем, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС

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