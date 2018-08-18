вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донеччині собаки загризли 34-річного чоловіка

На Донеччині собаки загризли 34-річного чоловіка
У Мирнограді Донецької області собаки до смерті загризли 34-річного чоловіка. Ще один - отримав травми.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

До поліції Мирнограда надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці на нього та його родича напали дві собаки. 

Співробітники поліції встановили, що собаки породи кане-корсо, які належать 54-річному жителю, покусали двох чоловіків: 37-річний заявник отримав травми, а 34-річний постраждалий помер на місці.

Власник собак пояснив, що тварини натреновані на охорону. Вночі він їх відпускає і вони перебувають на території господарства. Вільного виходу на вулицю вони, за його словами, не мали, бо все огороджено високим парканом. Як собаки опинились на вулиці, господар пояснити не може.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 119 "Вбивство через необережність" Кримінального кодексу України.

Наразі собаки перебувають у вольєрі під наглядом ветеринара.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: собаки, напад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині собаки загризли 34-річного чоловіка
Сьогодні, 13:20
У Луцьку допомогли водієві, що доставляв карети «швидкої» і заблукав
Сьогодні, 12:50
На Волині злодій завантажив у свій автомобіль мотоцикл та втік
Сьогодні, 12:42
Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця
Сьогодні, 12:32
На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО
18 серпень, 2018, 15:30
У Нововолинську на чоловіка напала собача зграя У Нововолинську на чоловіка напала собача зграя
30 липень, 2015, 17:47
В Польщі з ножем напали на українця В Польщі з ножем напали на українця
06 травень, 07:37
У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність
23 квітень, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
Сьогодні, 09:46
 1
На Донеччині собаки загризли 34-річного чоловіка
Сьогодні, 13:20
 0
Виявили нові небезпеки вейпів: дослідження впливу на підлітків*
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку допомогли водієві, що доставляв карети «швидкої» і заблукав
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині злодій завантажив у свій автомобіль мотоцикл та втік
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8