На Донеччині собаки загризли 34-річного чоловіка

У Мирнограді Донецької області собаки до смерті загризли 34-річного чоловіка. Ще один - отримав травми.Про це повідомляє поліція Донеччини.До поліції Мирнограда надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці на нього та його родича напали дві собаки.Співробітники поліції встановили, що собаки породи кане-корсо, які належать 54-річному жителю, покусали двох чоловіків: 37-річний заявник отримав травми, а 34-річний постраждалий помер на місці.Власник собак пояснив, що тварини натреновані на охорону. Вночі він їх відпускає і вони перебувають на території господарства. Вільного виходу на вулицю вони, за його словами, не мали, бо все огороджено високим парканом. Як собаки опинились на вулиці, господар пояснити не може.За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 119 "Вбивство через необережність" Кримінального кодексу України.Наразі собаки перебувають у вольєрі під наглядом ветеринара.