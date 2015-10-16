У Ковелі змагалися юні мотоциклісти з різних країн світу. ФОТО
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8-9 травня на мототреку урочища Люблинець у Ковелі відбулися перший етап чемпіонату Європи у класі 65 - 85 куб. см та змагання на кубок М. Клімашевського у класі 50 куб. см.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У місто Ковель приїхали мотоциклісти з України, Польщі, Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, Росії.
На урочистому відкритті учасників представницького спортивного форуму привітав міський голова Ігор Чайка.
-Такі змагання — це і адреналін, і нові друзі та знайомства, і головне — новий досвід, якого ніколи не буває забагато. Нехай цей мототрек стане для когось трасою переможців, комусь покаже, де потрібно дотиснути, когось навчить бути безкомромісним. Тож успіху! Удачі! Перемог!, - сказав очільник міста, звертаючись до присутніх.
За всіма перипетіями на трасі уважно стежили не лише глядачі, а й авторитетна суддівська колегія.
У підсумку першого етапу чемпіонату Європи у класі 65 куб. см перемогу здобув Міхал Псюк (Польща), друге місце - в Енріко Пелмана (Естонія), третє - Лукаса Леока (Естонія).
У класі 85 куб.см перше місце завоював Яніс Мартінс Рейсуліс (Латвія) , друге - Семен Рибаков (Росія), третє - Себастьян Леок (Естонія).
У змаганнях на кубок М. Клімашевського у класі 50 куб. см “золото” виборов Даніїл Зайцев (Білорусь), на другу сходинку піднявся Володимир Черней (Україна), на третю - Адріан Русецький (Білорусь).
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У місто Ковель приїхали мотоциклісти з України, Польщі, Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, Росії.
На урочистому відкритті учасників представницького спортивного форуму привітав міський голова Ігор Чайка.
-Такі змагання — це і адреналін, і нові друзі та знайомства, і головне — новий досвід, якого ніколи не буває забагато. Нехай цей мототрек стане для когось трасою переможців, комусь покаже, де потрібно дотиснути, когось навчить бути безкомромісним. Тож успіху! Удачі! Перемог!, - сказав очільник міста, звертаючись до присутніх.
За всіма перипетіями на трасі уважно стежили не лише глядачі, а й авторитетна суддівська колегія.
У підсумку першого етапу чемпіонату Європи у класі 65 куб. см перемогу здобув Міхал Псюк (Польща), друге місце - в Енріко Пелмана (Естонія), третє - Лукаса Леока (Естонія).
У класі 85 куб.см перше місце завоював Яніс Мартінс Рейсуліс (Латвія) , друге - Семен Рибаков (Росія), третє - Себастьян Леок (Естонія).
У змаганнях на кубок М. Клімашевського у класі 50 куб. см “золото” виборов Даніїл Зайцев (Білорусь), на другу сходинку піднявся Володимир Черней (Україна), на третю - Адріан Русецький (Білорусь).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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