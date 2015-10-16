У Ковелі змагалися юні мотоциклісти з різних країн світу. ФОТО

8-9 травня на мототреку урочища Люблинець у Ковелі відбулися перший етап чемпіонату Європи у класі 65 - 85 куб. см та змагання на кубок М. Клімашевського у класі 50 куб. см.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.У місто Ковель приїхали мотоциклісти з України, Польщі, Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, Росії.На урочистому відкритті учасників представницького спортивного форуму привітав міський голова-Такі змагання — це і адреналін, і нові друзі та знайомства, і головне — новий досвід, якого ніколи не буває забагато. Нехай цей мототрек стане для когось трасою переможців, комусь покаже, де потрібно дотиснути, когось навчить бути безкомромісним. Тож успіху! Удачі! Перемог!, - сказав очільник міста, звертаючись до присутніх.За всіма перипетіями на трасі уважно стежили не лише глядачі, а й авторитетна суддівська колегія.У підсумку першого етапу чемпіонату Європи у класі 65 куб. см перемогу здобув(Польща), друге місце - в(Естонія), третє -(Естонія).У класі 85 куб.см перше місце завоював(Латвія) , друге -(Росія), третє - Себастьян Леок (Естонія).У змаганнях на кубок М. Клімашевського у класі 50 куб. см “золото” виборов(Білорусь), на другу сходинку піднявся(Україна), на третю -