Жінка заперечувала факт побиття: за вбивство співмешканки волинянин сів у тюрму
Сьогодні, 16:18
Волинянин, який до смерті побив співмешканку у селі Радошинка, втрапив за ґрати на 8 років.
Про це повідмляє пресслужба обласної прокуратури.
Увечері 06 листопада 2020 року раніше судимий чоловік у власному будинку в селі Радошинка Камінь-Каширського району під час конфлікту жорстоко побив жінку, завдавши травм, від яких вона померла.
Камінь-Каширський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Як повідомляла поліція Волині, жінка заперечувала факт побиття та розповіла, що тілесні ушкодження отримала внаслідок падіння з власної необережності. Поліцейські покази жінки взяли до уваги, однак у результаті повного, всебічного і об’єктивного встановлення істини за справою зібрали низку доказів та встановили факт причетності до побиття 28-річного співмешканця потерпілої. Зокрема, з’ясували, що між співмешканцями на побутовому ґрунті виник конфлікт, у результаті якого чоловік жорстоко побив жінку. Згодом він отриманих травм жінка померла.
Фото - ілюстративне
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Про це повідмляє пресслужба обласної прокуратури.
Увечері 06 листопада 2020 року раніше судимий чоловік у власному будинку в селі Радошинка Камінь-Каширського району під час конфлікту жорстоко побив жінку, завдавши травм, від яких вона померла.
Камінь-Каширський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Як повідомляла поліція Волині, жінка заперечувала факт побиття та розповіла, що тілесні ушкодження отримала внаслідок падіння з власної необережності. Поліцейські покази жінки взяли до уваги, однак у результаті повного, всебічного і об’єктивного встановлення істини за справою зібрали низку доказів та встановили факт причетності до побиття 28-річного співмешканця потерпілої. Зокрема, з’ясували, що між співмешканцями на побутовому ґрунті виник конфлікт, у результаті якого чоловік жорстоко побив жінку. Згодом він отриманих травм жінка померла.
Фото - ілюстративне
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