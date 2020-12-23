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Жінка заперечувала факт побиття: за вбивство співмешканки волинянин сів у тюрму

Жінка заперечувала факт побиття: за вбивство співмешканки волинянин сів у тюрму
Волинянин, який до смерті побив співмешканку у селі Радошинка, втрапив за ґрати на 8 років.

Про це повідмляє пресслужба обласної прокуратури.

Увечері 06 листопада 2020 року раніше судимий чоловік у власному будинку в селі Радошинка Камінь-Каширського району під час конфлікту жорстоко побив жінку, завдавши травм, від яких вона померла.

Камінь-Каширський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Як повідомляла поліція Волині, жінка заперечувала факт побиття та розповіла, що тілесні ушкодження отримала внаслідок падіння з власної необережності. Поліцейські покази жінки взяли до уваги, однак у результаті повного, всебічного і об’єктивного встановлення істини за справою зібрали низку доказів та встановили факт причетності до побиття 28-річного співмешканця потерпілої. Зокрема, з’ясували, що між співмешканцями на побутовому ґрунті виник конфлікт, у результаті якого чоловік жорстоко побив жінку. Згодом він отриманих травм жінка померла.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, тюрма, вбивство, волинянин
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