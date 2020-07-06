Перевозив у пакеті та рюкзаку «Псалтир», зброю і монети: волинянина судили за контрабанду





Таке Оксана Свистун, пише



Мешканець села Конище, що на Ратнівщині, Василь Харлампович 17 лютого 2021-го перетинав кордон автобусом «Ковель-Брест». З собою чоловік прихопив два багнети до гвинтівок Маузера зразка 1898-1935 та 1898-1924 років, книгу «Псалтир» 1903-го року випуску Синодальної типографії Почаївської Свято-Успенської Лаври, вісім ювілейних медалей періоду СРСР, 52 монети й амулет. Перевезти все це чоловік намагався у рюкзаку та поліетиленовому пакеті.



Судили порушника одразу за двома статтями — через носіння холодної зброї (багнетів) без відповідного дозволу та через замах на контрабанду культурних цінностей. Свою провину Василь Харлампович не заперечував і уклав з прокурором Олегом Костюком угоду про визнання винуватості, тим самим погодившись на сплату штрафу.



Чоловіка визнали винним та зобов’язали сплатити штраф розміром 20 009 гривень та покрити витрати на залучення експерта, що становлять 2 942 гривні.



Антикваріат, який намагався перевезти чоловік, вилучили в дохід держави. «Псалтир» відправили у Волинський краєзнавчий музей, монети й амулет лишили на зберігання Волинській митниці, а багнети постановили передати уповноваженому підрозділу дозвільної системи Головного управління Нацполіції у Волинській області.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який намагався вивезти з України антикварну книгу, монети та зброю, заплатить 20 009 гривень штрафу.Таке рішення 7-го квітня прийняла суддя Ратнівського районного суду, пише Сила правди Мешканець села Конище, що на Ратнівщині,17 лютого 2021-го перетинав кордон автобусом «Ковель-Брест». З собою чоловік прихопив два багнети до гвинтівок Маузера зразка 1898-1935 та 1898-1924 років, книгу «Псалтир» 1903-го року випуску Синодальної типографії Почаївської Свято-Успенської Лаври, вісім ювілейних медалей періоду СРСР, 52 монети й амулет. Перевезти все це чоловік намагався у рюкзаку та поліетиленовому пакеті.Судили порушника одразу за двома статтями — через носіння холодної зброї (багнетів) без відповідного дозволу та через замах на контрабанду культурних цінностей. Свою провину Василь Харлампович не заперечував і уклав з прокуроромугоду про визнання винуватості, тим самим погодившись на сплату штрафу.Чоловіка визнали винним та зобов’язали сплатити штраф розміром 20 009 гривень та покрити витрати на залучення експерта, що становлять 2 942 гривні.Антикваріат, який намагався перевезти чоловік, вилучили в дохід держави. «Псалтир» відправили у Волинський краєзнавчий музей, монети й амулет лишили на зберігання Волинській митниці, а багнети постановили передати уповноваженому підрозділу дозвільної системи Головного управління Нацполіції у Волинській області.

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