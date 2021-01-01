Які вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 18 травня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, де у Луцьку не буде світла 18 травня.
Про це йдеться на сайті мерії.
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах вимкнуть електроенергію за такими адресами:
З 9:00 до 13:00 — вул. Братковського, вул. Глушець (частково), вул. Д Галицького 1-9.
З 13-30 до 17-00 - вул. Героїв УПА, вул. Кривоноса, вул. Княгині Ольги, вул. Теремнівська (частково), вул. Івана Богуна (частково).
З 11-00 до 12-30 - вул. Гордіюк (частково), вул.Конякіна (частково).
З 9-00 до 11-00 - вул. Конякіна 12А вв№1, вул. Конякіна 14.
З 9-00 до 17-00 — вул. Грекова, вул. Паторжинського, вул. Нікішева, вул. Садовського, пров. Садовський, вул. Ставки (частково), вул. Дубнівська (частково).
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Про це йдеться на сайті мерії.
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах вимкнуть електроенергію за такими адресами:
З 9:00 до 13:00 — вул. Братковського, вул. Глушець (частково), вул. Д Галицького 1-9.
З 13-30 до 17-00 - вул. Героїв УПА, вул. Кривоноса, вул. Княгині Ольги, вул. Теремнівська (частково), вул. Івана Богуна (частково).
З 11-00 до 12-30 - вул. Гордіюк (частково), вул.Конякіна (частково).
З 9-00 до 11-00 - вул. Конякіна 12А вв№1, вул. Конякіна 14.
З 9-00 до 17-00 — вул. Грекова, вул. Паторжинського, вул. Нікішева, вул. Садовського, пров. Садовський, вул. Ставки (частково), вул. Дубнівська (частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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