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У Підгайцівській ОТГ виявили махінації із ремонтом доріг: взялися за підрядника і сільраду

У Підгайцівській ОТГ виявили махінації із ремонтом доріг: взялися за підрядника і сільраду
Інженера з технічного нагляду на Волині підозрюють у пособництві в заволодіння бюджетними коштами у розмірі майже 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури інженерові, який здійснював технічний нагляд за об’єктом будівництва, замовником якого виступала Підгайцівська сільська рада Луцького району, повідомили про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні (ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати коштів посадовими особами Підгайцівської сільської ради під час проведення ремонтних робіт доріг на території Підгайцівської ОТГ слідчі управління ГУ НП у Волинській області провели низку експертиз та встановили факт невиконання робіт на суму понад 291 тисяча гривень.

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Вирішують питання про оголошення підозри підряднику, який виконував роботи.

Також нададуть правову оцінку і діям замовників – посадовців Підгайцівської сільської ради.

Досудове розслідування триває.

Довідково: санкцією ч.4 ст. 191 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб заволодіння чужим майном у великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: Волинь, Підгайцівська ОТГ, махінації, ремонт, дороги
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