Луцьк отримав грантові кошти на розвиток освіти





Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з виконавчим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном,



У ході розмови Олександр Слобожан зауважив, що Луцьк - одне з перших міст, з яким АМУ підписала меморандум про співпрацю в освітній галузі.



“На сьогоднішній день ми об’єднуємо 1000 муніципалітетів, у яких проживає майже 90 % населення України. Це великі та малі громади. Діють фахові секції. Луцьк приймав освітян з різних громад країни, і усі залишилися задоволені рівнем освітянської бази, тим, як тут працюють педагоги. У Асоціації міст України уже сформувався позитивний досвід роботи з управлінням освіти Луцької міської ради. Сподіваюсь, ви й надалі ділитиметеся своїми напрацюваннями з іншими громадами”, - наголосив він.



Потому Олександр Слобожан вручив Ігорю Поліщуку сертифікат для Луцької міської ради у сумі 4 мільйони 300 тисяч гривень на обладнання сучасними електронними ресурсами 15-ти кабінетів початкової освіти, 15-ти кабінетів математики, 15-ти кабінетів початкової освіти для інклюзивного навчання, 15-ти закладів дошкільної освіти.



Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував Асоціації міст України та Олександру Слобожану за таку підтримку галузі освіти міста.



Він зауважив: “Освіта Луцька традиційно займає високі позиції у різноманітних рейтингах. Ми бачимо результати наших учнів на олімпіадах, ЗНО, різноманітних конкурсах. Наші педагоги постійно працюють над собою та знаходять нові підходи у роботі. Традиційно луцькі школи входять у рейтинг топ-100 загальноосвітніх закладів України. Освітянська родина є професійною та патріотичною, вболіває за дітей і їх майбутнє. Ця допомога зробить освіту Луцька ще кращою”.







Фото - ілюстративне



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