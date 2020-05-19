«Волинську Голландію» показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
Масштабний квітковий фестиваль «Волинська Голландія» показали з висоти пташиного польоту.
Фестиваль стартував 12 травня, на полі, що на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району. Дійство з висоти пташиного польоту зафіксував дрон БУГ.
Фестиваль організовують уже четвертий рік. На площі в 3 гектари – безліч сортів тюльпанів, які приваблюють своєю різноманітністю та кольорами.
На території фестивалю організатори розмістили фотозони, фудзону, діють атракціони.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Голандія знаходиться на трасі Луцьк–Ковель, неподалік села Свидники Ковельського району. Відкрилася вона 12-го травня і буде приймати відвідувачів до 23-го травня. Як виглядає популярне місце для відпочинку, Дрон БУГу зняв із висоти.
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Фестиваль стартував 12 травня, на полі, що на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району. Дійство з висоти пташиного польоту зафіксував дрон БУГ.
Фестиваль організовують уже четвертий рік. На площі в 3 гектари – безліч сортів тюльпанів, які приваблюють своєю різноманітністю та кольорами.
На території фестивалю організатори розмістили фотозони, фудзону, діють атракціони.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Голандія знаходиться на трасі Луцьк–Ковель, неподалік села Свидники Ковельського району. Відкрилася вона 12-го травня і буде приймати відвідувачів до 23-го травня. Як виглядає популярне місце для відпочинку, Дрон БУГу зняв із висоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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