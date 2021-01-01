Степанов прокоментував своє звільнення з МОЗ

Колишній міністр охорони здоров'язаявив, що ініціатором його звільнення виступив прем'єр-міністрПро це він розповів в ефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24», пише "Уніан".«Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) не приховує, що саме він був тією людиною, яка вважає, що я маю бути звільнений. Причому мені було незрозумілим його бажання, тому що мені здається, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються в процесі роботи. Так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли йшлося, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний», - сказав Степанов.За його словами, «вибивання грошей на медицину» сприйняли у Кабміні, як формування власного політичного іміджу.«Про те, що в нас медицина катастрофічно недофінансована, я почав говорити з першого дня роботи. Перше, що ми почали робити - латати ці дірки. Всі вже забули, що було рік тому», - заявив Степанов.Він відзначив, що МОЗ подало запит до бюджету-2021 на 296 млрд грн, а отримало 161 млрд грн.«Я часто чую, що занадто завзято вибивав гроші на медицину - так, я не підтримував бюджет, який був запропонований на 2021 рік. І я був плюс-мінус правий», - підкреслив він.