Степанов прокоментував своє звільнення з МОЗ
Сьогодні, 03:28
Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ініціатором його звільнення виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це він розповів в ефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24», пише "Уніан".
«Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) не приховує, що саме він був тією людиною, яка вважає, що я маю бути звільнений. Причому мені було незрозумілим його бажання, тому що мені здається, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються в процесі роботи. Так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли йшлося, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний», - сказав Степанов.
За його словами, «вибивання грошей на медицину» сприйняли у Кабміні, як формування власного політичного іміджу.
«Про те, що в нас медицина катастрофічно недофінансована, я почав говорити з першого дня роботи. Перше, що ми почали робити - латати ці дірки. Всі вже забули, що було рік тому», - заявив Степанов.
Він відзначив, що МОЗ подало запит до бюджету-2021 на 296 млрд грн, а отримало 161 млрд грн.
«Я часто чую, що занадто завзято вибивав гроші на медицину - так, я не підтримував бюджет, який був запропонований на 2021 рік. І я був плюс-мінус правий», - підкреслив він.
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Про це він розповів в ефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24», пише "Уніан".
«Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) не приховує, що саме він був тією людиною, яка вважає, що я маю бути звільнений. Причому мені було незрозумілим його бажання, тому що мені здається, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються в процесі роботи. Так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли йшлося, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний», - сказав Степанов.
За його словами, «вибивання грошей на медицину» сприйняли у Кабміні, як формування власного політичного іміджу.
«Про те, що в нас медицина катастрофічно недофінансована, я почав говорити з першого дня роботи. Перше, що ми почали робити - латати ці дірки. Всі вже забули, що було рік тому», - заявив Степанов.
Він відзначив, що МОЗ подало запит до бюджету-2021 на 296 млрд грн, а отримало 161 млрд грн.
«Я часто чую, що занадто завзято вибивав гроші на медицину - так, я не підтримував бюджет, який був запропонований на 2021 рік. І я був плюс-мінус правий», - підкреслив він.
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