У Струмівці вантажівка влетіла у стовп





Про це



Вчора, 18 травня, близько 20 години патрульним надійшло повідомлення про ДТП у селі Струмівка, що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне). Очевидець повідомив, що водій здійснив екстрене гальмування, адже пішоходи переходили дорогу, і внаслідок цього автомобіль занесло у стовп.



Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що водій, керуючи транспортним засобом DAF FTXF, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і внаслідок чого здійснив наїзд на електроопору.



На нього склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Відповідно до п.4.14 ПДР, пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід; затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху; рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.



Також п.2.3 ПДР наголошує керманичам про те, що для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі та ін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району водій здійснив екстрене гальмування, адже пішоходи переходили дорогу, і внаслідок цього автомобіль занесло у стовп.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Вчора, 18 травня, близько 20 години патрульним надійшло повідомлення про ДТП у селі Струмівка, що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне). Очевидець повідомив, що водій здійснив екстрене гальмування, адже пішоходи переходили дорогу, і внаслідок цього автомобіль занесло у стовп.Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що водій, керуючи транспортним засобом DAF FTXF, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і внаслідок чого здійснив наїзд на електроопору.На нього склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Відповідно до п.4.14 ПДР, пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід; затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху; рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.Також п.2.3 ПДР наголошує керманичам про те, що для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі та ін.

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