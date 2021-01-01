вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Струмівці вантажівка влетіла у стовп

У Струмівці вантажівка влетіла у стовп
У селі Струмівка Луцького району водій здійснив екстрене гальмування, адже пішоходи переходили дорогу, і внаслідок цього автомобіль занесло у стовп.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Вчора, 18 травня, близько 20 години патрульним надійшло повідомлення про ДТП у селі Струмівка, що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне). Очевидець повідомив, що водій здійснив екстрене гальмування, адже пішоходи переходили дорогу, і внаслідок цього автомобіль занесло у стовп.

Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що водій, керуючи транспортним засобом DAF FTXF, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і внаслідок чого здійснив наїзд на електроопору.

На нього склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Відповідно до п.4.14 ПДР, пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід; затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху; рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Також п.2.3 ПДР наголошує керманичам про те, що для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі та ін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Струмівка, вантажівка, водій, стовп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На маршруті №12 – тимчасовий перевізник
Сьогодні, 11:21
За минулу добу в ковідний шпиталь у Боголюбах поступив лише 1 пацієнт
Сьогодні, 11:14
У Струмівці вантажівка влетіла у стовп
Сьогодні, 10:57
У Луцьку встановлять камери автоматичної фіксації перевищення швидкості
Сьогодні, 10:56
Поліщук «відчитав» керівника підприємства, що відповідає за освітлення в Луцьку
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО На Волині у водія на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
30 квітень, 12:25
У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий
28 квітень, 09:59
На волинській трасі перекинулась вантажівка На волинській трасі перекинулась вантажівка
16 квітень, 10:03
На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували
06 квітень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
18 травень, 13:48
 1
У Луцьку дитині-сироті та чоловіку з інвалідністю дали квартири соціального призначення
Сьогодні, 11:29
 0
На маршруті №12 – тимчасовий перевізник
Сьогодні, 11:21
 0
За минулу добу в ковідний шпиталь у Боголюбах поступив лише 1 пацієнт
Сьогодні, 11:14
 0
У Струмівці вантажівка влетіла у стовп
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8