Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО





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Нагадаємо, вчора, 18 травня, близько 15 години на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк у селі Софіївка на Горохівщині зіткнулися вантажівка DAF та легковик Audi А6.



У салоні легковика, окрім 30-річного водія, перебувало два пасажири: 31-річна жінка та немовля. Усі вони жителі Львівської області. Вантажівкою керував 50-річний лучанин.



Після зіткнення автомобіль Audi злетів у кювет. Внаслідок автопригоди постраждали його водій та пасажири. Керманича та жінку госпіталізували, дитина не госпіталізовувалась.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, у рамках якого поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція з’ясовує обставини автопригоди на трасі Луцьк–Горохів, в якій постраждало троє осіб.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, вчора, 18 травня, близько 15 години на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк у селі Софіївка на ГорохівщиніУ салоні легковика, окрім 30-річного водія, перебувало два пасажири: 31-річна жінка та немовля. Усі вони жителі Львівської області. Вантажівкою керував 50-річний лучанин.Після зіткнення автомобіль Audi злетів у кювет. Внаслідок автопригоди постраждали його водій та пасажири. Керманича та жінку госпіталізували, дитина не госпіталізовувалась.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, у рамках якого поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.

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