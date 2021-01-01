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Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО

Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО
Поліція з’ясовує обставини автопригоди на трасі Луцьк–Горохів, в якій постраждало троє осіб.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, вчора, 18 травня, близько 15 години на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк у селі Софіївка на Горохівщині зіткнулися вантажівка DAF та легковик Audi А6.

У салоні легковика, окрім 30-річного водія, перебувало два пасажири: 31-річна жінка та немовля. Усі вони жителі Львівської області. Вантажівкою керував 50-річний лучанин.

Після зіткнення автомобіль Audi злетів у кювет. Внаслідок автопригоди постраждали його водій та пасажири. Керманича та жінку госпіталізували, дитина не госпіталізовувалась.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, у рамках якого поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.

Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО

Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО

Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, Луцьк-Горохів, вактажівка, легковик, постраждалі
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