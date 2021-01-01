У луцькій школі №26 нагородили найкращих учнів. ФОТО
Сьогодні, 17:34
У найбільшій волинській школі, луцькому НВК №26, відбулося нагородження учнів, які впродовж навчального року отримували перемогу в різних конкурсах та змаганнях.
Для нагородження запросили керівника Будівельної компанії “Інвестор”, депутата Луцької міської ради Андрія Разумовського.
На початку цього навчального року компанія “Інвестор” створила спеціальний фонд в луцькій школі №26 для підтримки талановитих та здібних учнів. Загалом відзначили понад пів сотні учнів.
«Попри те, що маємо карантинні обмеження, учні активно брали участь у різноманітних заочних конкурсах, турнірах юних науковців, відбувався захист Малої академії наук. Бажаю, щоб ці перемоги і успіхи, які ви отримали цього навчального року, були тільки стартом ваших великих перемог», - зауважив директор луцького НВК №26 Іван Леуш.
Андрій Разумовський і директор луцького НВК №26 Іван Леуш
«Я також вчився в 26 школі і також брав участь в олімпіадах з математики і фізики. І тому хочу всім учням порадити не боятися брати участь в різних змагання та конкурсах. Це в першу чергу випробування для себе і ніколи не буває зайвим. Я бажаю вам перемагати, але навіть якщо не перемогли - знову змагатися та випробовувати себе. І в майбутньому це допоможе вам впевненіше рухатися вперед і більше вірити в себе», - порадив учням Андрій Разумовський.
До речі, чотири учні цієї школи отримають відзнаки від Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Це - Володимир Степанов, учень 10-І класу, який є переможцем міського та обласного турнірів юних фізиків, а також зайняв ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті наукових робіт МАН; Софія Мазурак, учениця 10-П класу, переможниця міського та обласного турніру юних правознавців; Анна Домбровська, учениця 10-П класу, переможниця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім. Тараса Шевченка; Ілона Обідіна, учениця 8-Д класу, переможниця Всеукраїнського конкурсу “Я і мистецтво” та володарка гран-прі Міжнародного фестивалю “Країна талантів”.
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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Для нагородження запросили керівника Будівельної компанії “Інвестор”, депутата Луцької міської ради Андрія Разумовського.
На початку цього навчального року компанія “Інвестор” створила спеціальний фонд в луцькій школі №26 для підтримки талановитих та здібних учнів. Загалом відзначили понад пів сотні учнів.
«Попри те, що маємо карантинні обмеження, учні активно брали участь у різноманітних заочних конкурсах, турнірах юних науковців, відбувався захист Малої академії наук. Бажаю, щоб ці перемоги і успіхи, які ви отримали цього навчального року, були тільки стартом ваших великих перемог», - зауважив директор луцького НВК №26 Іван Леуш.
Андрій Разумовський і директор луцького НВК №26 Іван Леуш
«Я також вчився в 26 школі і також брав участь в олімпіадах з математики і фізики. І тому хочу всім учням порадити не боятися брати участь в різних змагання та конкурсах. Це в першу чергу випробування для себе і ніколи не буває зайвим. Я бажаю вам перемагати, але навіть якщо не перемогли - знову змагатися та випробовувати себе. І в майбутньому це допоможе вам впевненіше рухатися вперед і більше вірити в себе», - порадив учням Андрій Разумовський.
До речі, чотири учні цієї школи отримають відзнаки від Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Це - Володимир Степанов, учень 10-І класу, який є переможцем міського та обласного турнірів юних фізиків, а також зайняв ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті наукових робіт МАН; Софія Мазурак, учениця 10-П класу, переможниця міського та обласного турніру юних правознавців; Анна Домбровська, учениця 10-П класу, переможниця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім. Тараса Шевченка; Ілона Обідіна, учениця 8-Д класу, переможниця Всеукраїнського конкурсу “Я і мистецтво” та володарка гран-прі Міжнародного фестивалю “Країна талантів”.
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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