У луцькій школі №26 нагородили найкращих учнів. ФОТО

У найбільшій волинській школі, луцькому НВК №26, відбулося нагородження учнів, які впродовж навчального року отримували перемогу в різних конкурсах та змаганнях.Для нагородження запросили керівника Будівельної компанії “Інвестор”, депутата Луцької міської радиНа початку цього навчального року компанія “Інвестор”для підтримки талановитих та здібних учнів. Загалом відзначили понад пів сотні учнів.«Попри те, що маємо карантинні обмеження, учні активно брали участь у різноманітних заочних конкурсах, турнірах юних науковців, відбувався захист Малої академії наук. Бажаю, щоб ці перемоги і успіхи, які ви отримали цього навчального року, були тільки стартом ваших великих перемог», - зауважив директор луцького НВК №26«Я також вчився в 26 школі і також брав участь в олімпіадах з математики і фізики. І тому хочу всім учням порадити не боятися брати участь в різних змагання та конкурсах. Це в першу чергу випробування для себе і ніколи не буває зайвим. Я бажаю вам перемагати, але навіть якщо не перемогли - знову змагатися та випробовувати себе. І в майбутньому це допоможе вам впевненіше рухатися вперед і більше вірити в себе», - порадив учням Андрій Разумовський.До речі, чотири учні цієї школи отримають відзнаки від Луцького міського голови. Це -, учень 10-І класу, який є переможцем міського та обласного турнірів юних фізиків, а також зайняв ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті наукових робіт МАН;учениця 10-П класу, переможниця міського та обласного турніру юних правознавців;, учениця 10-П класу, переможниця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім. Тараса Шевченка;, учениця 8-Д класу, переможниця Всеукраїнського конкурсу “Я і мистецтво” та володарка гран-прі Міжнародного фестивалю “Країна талантів”.