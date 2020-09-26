На Волині буде лише один пункт тестування, де складатимуть ЗНО з хімії.ВІДЕО





В області на перше тестування зареєструвалося майже 350 учасників, — розповіла Алла Корнейко.



В луцькій гімназії № 21 готують 24 аудиторії, у яких складатимуть ЗНО з хімії 15 абітурієнтів, — розповіла заступниця директора навчального закладу Оксана Мартинюк.



В аудиторіях уже розставили парти з відповідністю до вимог, облаштували стіл для речей, є годинник, який буде допомагати інструкторам відстежувати час, є антисептичні засоби додаткові.





У коридорах розміщені вказівники руху учасників від однієї аудиторії до іншої, до медпункту та туалетів. Крім того, на коридорах працюватимуть чергові, які будуть направляти учасників і стежити за тим, щоб учасники на коридорах не могли скористатися допоміжними засобами, — розповідає Оксана Мартинюк.



До проведення ЗНО з хімії залучили більше пів сотні людей,— говорить Оксана Мартинюк.В кожній аудиторії працюватиме по два інструктори, відповідальний за пункт тестування, його заступник та чергові.



У кабінеті хімії, де теж проводитимуть тестування, закрили усі стенди, на яких міститься інформація, що може слугувати підказкою.



Андрій Киричук складатиме іспит з хімії. Каже: предмет знає добре – готувався посилено.



Ті учасники, які реєструвалися на хімію, як на ДПА у формі ЗНО, вони мають право вибору приходити чи не приходити в пункт тестування, — каже Алла Корнейко.



Минулого року було два пункти тестування з хімії в області, цього — один. Хоч зареєстрованих на тестування цьогоріч не набагато менше, ніж торік.



На особистій сторінці є запрошення на тестування, його треба обов’язково видрукувати та разом із запрошенням, оригіналом сертифіката і паспорта прийти вчасно до пункту тестування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 травня на Волині відбудеться перше ЗНО з хімії. У луцькій 21 гімназії імені Михайла Кравчука - єдиний пункт тестування в області, де його складатимуть.В області на перше тестування зареєструвалося майже 350 учасників, — розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових дослідженьВ луцькій гімназії № 21 готують 24 аудиторії, у яких складатимуть ЗНО з хімії 15 абітурієнтів, — розповіла заступниця директора навчального закладуВ аудиторіях уже розставили парти з відповідністю до вимог, облаштували стіл для речей, є годинник, який буде допомагати інструкторам відстежувати час, є антисептичні засоби додаткові.У коридорах розміщені вказівники руху учасників від однієї аудиторії до іншої, до медпункту та туалетів. Крім того, на коридорах працюватимуть чергові, які будуть направляти учасників і стежити за тим, щоб учасники на коридорах не могли скористатися допоміжними засобами, — розповідає Оксана Мартинюк.До проведення ЗНО з хімії залучили більше пів сотні людей,— говорить Оксана Мартинюк.В кожній аудиторії працюватиме по два інструктори, відповідальний за пункт тестування, його заступник та чергові.У кабінеті хімії, де теж проводитимуть тестування, закрили усі стенди, на яких міститься інформація, що може слугувати підказкою.складатиме іспит з хімії. Каже: предмет знає добре – готувався посилено.Ті учасники, які реєструвалися на хімію, як на ДПА у формі ЗНО, вони мають право вибору приходити чи не приходити в пункт тестування, — каже Алла Корнейко.Минулого року було два пункти тестування з хімії в області, цього — один. Хоч зареєстрованих на тестування цьогоріч не набагато менше, ніж торік.На особистій сторінці є запрошення на тестування, його треба обов’язково видрукувати та разом із запрошенням, оригіналом сертифіката і паспорта прийти вчасно до пункту тестування.

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