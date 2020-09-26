На Волині буде лише один пункт тестування, де складатимуть ЗНО з хімії.ВІДЕО
20 травень, 23:23
21 травня на Волині відбудеться перше ЗНО з хімії. У луцькій 21 гімназії імені Михайла Кравчука - єдиний пункт тестування в області, де його складатимуть.
В області на перше тестування зареєструвалося майже 350 учасників, — розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.
В луцькій гімназії № 21 готують 24 аудиторії, у яких складатимуть ЗНО з хімії 15 абітурієнтів, — розповіла заступниця директора навчального закладу Оксана Мартинюк.
В аудиторіях уже розставили парти з відповідністю до вимог, облаштували стіл для речей, є годинник, який буде допомагати інструкторам відстежувати час, є антисептичні засоби додаткові.
У коридорах розміщені вказівники руху учасників від однієї аудиторії до іншої, до медпункту та туалетів. Крім того, на коридорах працюватимуть чергові, які будуть направляти учасників і стежити за тим, щоб учасники на коридорах не могли скористатися допоміжними засобами, — розповідає Оксана Мартинюк.
До проведення ЗНО з хімії залучили більше пів сотні людей,— говорить Оксана Мартинюк.В кожній аудиторії працюватиме по два інструктори, відповідальний за пункт тестування, його заступник та чергові.
У кабінеті хімії, де теж проводитимуть тестування, закрили усі стенди, на яких міститься інформація, що може слугувати підказкою.
Андрій Киричук складатиме іспит з хімії. Каже: предмет знає добре – готувався посилено.
Ті учасники, які реєструвалися на хімію, як на ДПА у формі ЗНО, вони мають право вибору приходити чи не приходити в пункт тестування, — каже Алла Корнейко.
Минулого року було два пункти тестування з хімії в області, цього — один. Хоч зареєстрованих на тестування цьогоріч не набагато менше, ніж торік.
На особистій сторінці є запрошення на тестування, його треба обов’язково видрукувати та разом із запрошенням, оригіналом сертифіката і паспорта прийти вчасно до пункту тестування.
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В області на перше тестування зареєструвалося майже 350 учасників, — розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.
В луцькій гімназії № 21 готують 24 аудиторії, у яких складатимуть ЗНО з хімії 15 абітурієнтів, — розповіла заступниця директора навчального закладу Оксана Мартинюк.
В аудиторіях уже розставили парти з відповідністю до вимог, облаштували стіл для речей, є годинник, який буде допомагати інструкторам відстежувати час, є антисептичні засоби додаткові.
У коридорах розміщені вказівники руху учасників від однієї аудиторії до іншої, до медпункту та туалетів. Крім того, на коридорах працюватимуть чергові, які будуть направляти учасників і стежити за тим, щоб учасники на коридорах не могли скористатися допоміжними засобами, — розповідає Оксана Мартинюк.
До проведення ЗНО з хімії залучили більше пів сотні людей,— говорить Оксана Мартинюк.В кожній аудиторії працюватиме по два інструктори, відповідальний за пункт тестування, його заступник та чергові.
У кабінеті хімії, де теж проводитимуть тестування, закрили усі стенди, на яких міститься інформація, що може слугувати підказкою.
Андрій Киричук складатиме іспит з хімії. Каже: предмет знає добре – готувався посилено.
Ті учасники, які реєструвалися на хімію, як на ДПА у формі ЗНО, вони мають право вибору приходити чи не приходити в пункт тестування, — каже Алла Корнейко.
Минулого року було два пункти тестування з хімії в області, цього — один. Хоч зареєстрованих на тестування цьогоріч не набагато менше, ніж торік.
На особистій сторінці є запрошення на тестування, його треба обов’язково видрукувати та разом із запрошенням, оригіналом сертифіката і паспорта прийти вчасно до пункту тестування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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