У Луцьку під час реконструкції проспекту Волі виявили цікаву знахідку

Під час реконструкції проспекту Волі знайшли довоєнний гідрант (водяний клапан) - залишок першої системи луцького централізованого водогону.Гідрант врятували і наразі він буде проходити очищення, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини"Хто придивляється до деталей старого Луцька, міг не раз бачити маленькі лючки з написом Zasuwa wodna. Це залишки першого луцького водогону, запроектованого у 1930 році Польським інститутом водогону і каналізації. Головним розробником був ректор Варшавської політехніки, президент Варшавського товариства польських техніків Ігнатій Радзішевський. Кошти, витрачені луцьким магістратом на влаштування водогону, становили на сьогоднішні гроші приблизно 1,5 млн доларів. Більшу частину коштів місто отримало в кредит від Банку крайового господарства", - розповів Котис.За його словами, перші роботи почалися у 1934 році. Збудували станцію на вулиці Фільтровій (зараз тут "Луцькводоканал") і до кінця цього року дотягнули труби аж до вулиці Шопена (у той час вона також так називалася). Тож знайдений клапан, якщо не було пізніших ремонтів, походить з 1934 року, каже посадовець.