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Оновлене обладнання, ребрендинг та нові робочі місця: ківерцівська друкарня виходить із кризи

Оновлене обладнання, ребрендинг та нові робочі місця: ківерцівська друкарня виходить із кризи
Ківерцівська друкарня виходить із кризового стану.

Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.

Нагадують, що рішенням сесії Луцької районної ради від 12.02.2021 року ківерцівську друкарню передали на баланс комунального підприємства «Райтеплобуд».

За три місяці вже є видимі результати у покращенні стану підприємства, яке роками не приносило прибутків до бюджету колишнього Ківерцівського району та потребувало ефективного менеджменту.

Як розповіла фінансовий директор КП «Райтеплобуд» Лариса Терещенко, у друкарні вже оновили та відремонтували наявне обладнання, відбувся повний ребрендинг друкарні, а також розробили бізнес-план для виведення її на новий сучасний рівень роботи.

«Крім того, створено додатково три нових робочих місця. Затверджено план розвитку підприємства на рік, в якому передбачено оновлення обладнання, розширення видів наданих поліграфічних послуг, збільшення клієнтської бази», - зазначила Лариса Терещенко.

До слова, віднедавна у друкарні працевлаштували трьох студентів, із навчальними закладами яких Луцька районна рада підписала Меморандуми про співпрацю.

«Студенти – це свіжі погляди на поліграфію та дизайн, це енергія та ентузіазм, нові, сучасні підходи до роботи. Тим більше, що вони вже мають досвід виготовлення та дизайну сувенірної та друкованої продукції», - наголосила фіндиректор КП «Райтеплобуд» Лариса Терещенко.

Оновлене обладнання, ребрендинг та нові робочі місця: ківерцівська друкарня виходить із кризи

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Теги: Волинь, Ківерці, друкарня, ребрендинг, Луцька райрада
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