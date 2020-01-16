Шеф-кухар Зеленського дав майстер-клас для студентів волинського училища. ФОТО





Серед шанованих гостей нещодавно створений навчально-практичний центр сучасних харчових технологій відвідав віце-президент Асоціації кулінарів України, шеф-кухар президента Володимира Зеленського Олександр Фіалковський, - пише газета



Навчально-практичний центр сучасних харчових технологій вищого професійного училища — один із шести в Україні, де вихованці здобувають освіту і практичні навики кулінарії за найновішими європейськими зразками. Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації спільно з Асоціацією кулінарів Волині в особі її голови Миколи Находа організували захід, який зібрав близько сотні гостей, кулінарних експертів. Серед них — “золоті” шеф-кухарі України, члени національної збірної України і водночас учасники Всесвітньої кулінарної олімпіади 2020 року, що відбулася в м. Штутгарт (Німеччина), — Віктор Беляк із Житомира, Олександр Дахно з Черкас, Олександр Ярош із Києва, Андрій Змієвський із Харкова, учасник телевізійного кулінарного шоу «Король десертів» Антон Линда з Луцька.



Перед початком дійства гості ознайомились із можливостями центру, його технічним забезпеченням, загалом умовами навчання і праці кухарів ВПУ. Вони залишилися приємно враженими, що заклад професійної освіти невеликого містечка на периферії країни має такі потужні можливості і технології. Зокрема, своїми враженнями після екскурсії центром поділився Олександр Фіалковський — шеф-кухар президента України Володимира Зеленського.



"Надзвичайно приємно вражений тим, що у вашому місті є така високотехнологічна кулінарна лабораторія. Коли свого часу я навчався спеціальності у Житомирському училищі, тамтешнім кухарям про таке обладнання годі було й мріяти. Зауважте лишень, що поряд із містами Одеса, Харків, Київ, де функціонують подібні центри, звучить і Камінь-Каширський. Щиро тішуся за учнів, котрі здобувають освіту саме тут. Певен, що їх чекає велике майбутнє у професії", — з неприхованою гордістю відмітив Олександр Фіалковський.



Після урочистого відкриття заходу, під бурхливі оплески глядачів, кулінарні “професори” розпочали демонстрацію своїх вмінь та навиків. До майстер-класів кожен з гостей підготувався завчасно: кожен із них привіз відповідні продукти, що після вправних маніпуляцій перетворилися у спритних руках бренд-шефів на справжні мистецькі шедеври.



Коментуючи процес роботи, відомі ресторатори запевняли присутніх, що, поєднуючи на перший погляд несумісні продукти, можна досягти неперевершеного смаку страви. У ході практичного навчання вони допомогли глядачам досконало розібратися в нюансах кулінарного мистецтва, дізнатися про правильне ставлення до їжі, познайомитися з різноманітними інгредієнтами, зокрема, численними видами соусів, рецепти яких частково запозичені із національних кухонь країн Європи. Втім кожен із них зазначив, що більшість із страв, що сьогодні їх пропонують нам в елітних рестораціях, давно вигадали до нас. Нині ж завдання кухарів — втілити знання у реальність, додати трохи авторської імпровізації, орієнтованої на сучасність, та оздобити страви декоративними їстівними композиціями. Тим самим, доводять автори, наполегливо практикуючи, можна сформувати свій власний кулінарний стиль.



Глядачі мали змогу дегустувати приготовані відомими гуру неперевершені екзотичні наїдки. Зокрема, «Фрикасе з рапанів», створену за авторським рецептом «Телячу щоку з трюфельним пюре». Не менш вражаючою за технікою приготування видалась страва “Спаржа з хумусом та соусом тахіні”. Досить апетитно, за словами дегустаторів, смакував і картопляний крокет з оригінальною начинкою з сиру із пліснявою та беконом, приправлений чорним соусом з ферментованого часнику. Також творці кондитерського мистецтва потішили смакові рецептори своїх колег «по цеху» порційним десертом в бокалі та загадковим шоколадним фонданом.



Тим часом, справжню революцію для гурманів здійснили господарі заходу — учні та майстри виробничого навчання Камінь-Каширського ВПУ. Вони підготували висококласним кулінарам автентичні страви нашої поліської кухні, від яких ті були не менш вражені.

Слід зазначити, що після завершення кулінарного заходу запрошені викладачі та майстри виробничого навчання закладів професійної освіти кулінарного профілю та працівники закладів ресторанного господарства отримали від Асоціації кулінарів України сертифікати про підвищення кваліфікації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському ВПУ відбувся парад майстер-класів від найкращих кухарів України.Серед шанованих гостей нещодавно створений навчально-практичний центр сучасних харчових технологій відвідав віце-президент Асоціації кулінарів України, шеф-кухар президента Володимира Зеленського Олександр Фіалковський, - пише газета "Полісся" Навчально-практичний центр сучасних харчових технологій вищого професійного училища — один із шести в Україні, де вихованці здобувають освіту і практичні навики кулінарії за найновішими європейськими зразками. Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації спільно з Асоціацією кулінарів Волині в особі її головиорганізували захід, який зібрав близько сотні гостей, кулінарних експертів. Серед них — “золоті” шеф-кухарі України, члени національної збірної України і водночас учасники Всесвітньої кулінарної олімпіади 2020 року, що відбулася в м. Штутгарт (Німеччина), — Віктор Беляк із Житомира,з Черкас,із Києва,із Харкова, учасник телевізійного кулінарного шоу «Король десертів»з Луцька.Перед початком дійства гості ознайомились із можливостями центру, його технічним забезпеченням, загалом умовами навчання і праці кухарів ВПУ. Вони залишилися приємно враженими, що заклад професійної освіти невеликого містечка на периферії країни має такі потужні можливості і технології. Зокрема, своїми враженнями після екскурсії центром поділився Олександр Фіалковський — шеф-кухар президента України Володимира Зеленського."Надзвичайно приємно вражений тим, що у вашому місті є така високотехнологічна кулінарна лабораторія. Коли свого часу я навчався спеціальності у Житомирському училищі, тамтешнім кухарям про таке обладнання годі було й мріяти. Зауважте лишень, що поряд із містами Одеса, Харків, Київ, де функціонують подібні центри, звучить і Камінь-Каширський. Щиро тішуся за учнів, котрі здобувають освіту саме тут. Певен, що їх чекає велике майбутнє у професії", — з неприхованою гордістю відмітив Олександр Фіалковський.Після урочистого відкриття заходу, під бурхливі оплески глядачів, кулінарні “професори” розпочали демонстрацію своїх вмінь та навиків. До майстер-класів кожен з гостей підготувався завчасно: кожен із них привіз відповідні продукти, що після вправних маніпуляцій перетворилися у спритних руках бренд-шефів на справжні мистецькі шедеври.Коментуючи процес роботи, відомі ресторатори запевняли присутніх, що, поєднуючи на перший погляд несумісні продукти, можна досягти неперевершеного смаку страви. У ході практичного навчання вони допомогли глядачам досконало розібратися в нюансах кулінарного мистецтва, дізнатися про правильне ставлення до їжі, познайомитися з різноманітними інгредієнтами, зокрема, численними видами соусів, рецепти яких частково запозичені із національних кухонь країн Європи. Втім кожен із них зазначив, що більшість із страв, що сьогодні їх пропонують нам в елітних рестораціях, давно вигадали до нас. Нині ж завдання кухарів — втілити знання у реальність, додати трохи авторської імпровізації, орієнтованої на сучасність, та оздобити страви декоративними їстівними композиціями. Тим самим, доводять автори, наполегливо практикуючи, можна сформувати свій власний кулінарний стиль.Глядачі мали змогу дегустувати приготовані відомими гуру неперевершені екзотичні наїдки. Зокрема, «Фрикасе з рапанів», створену за авторським рецептом «Телячу щоку з трюфельним пюре». Не менш вражаючою за технікою приготування видалась страва “Спаржа з хумусом та соусом тахіні”. Досить апетитно, за словами дегустаторів, смакував і картопляний крокет з оригінальною начинкою з сиру із пліснявою та беконом, приправлений чорним соусом з ферментованого часнику. Також творці кондитерського мистецтва потішили смакові рецептори своїх колег «по цеху» порційним десертом в бокалі та загадковим шоколадним фонданом.Тим часом, справжню революцію для гурманів здійснили господарі заходу — учні та майстри виробничого навчання Камінь-Каширського ВПУ. Вони підготували висококласним кулінарам автентичні страви нашої поліської кухні, від яких ті були не менш вражені.Слід зазначити, що після завершення кулінарного заходу запрошені викладачі та майстри виробничого навчання закладів професійної освіти кулінарного профілю та працівники закладів ресторанного господарства отримали від Асоціації кулінарів України сертифікати про підвищення кваліфікації.

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