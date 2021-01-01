На Волині зіткнулись Jeep та Daewoo Lanos
Сьогодні, 13:01
У Нововолинську перед поворотом на вулицю Сірка трапилася ДТП.
Автопригода сталась 28-го травня, - пише Буг.
Інформують, що зіткнулися два автомобілі: Jeep та Daewoo Lanos. На місці працювала поліція.
Наразі даних про постраждалих немає. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
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Автопригода сталась 28-го травня, - пише Буг.
Інформують, що зіткнулися два автомобілі: Jeep та Daewoo Lanos. На місці працювала поліція.
Наразі даних про постраждалих немає. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
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