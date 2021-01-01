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На Волині зіткнулись Jeep та Daewoo Lanos

На Волині зіткнулись Jeep та Daewoo Lanos
У Нововолинську перед поворотом на вулицю Сірка трапилася ДТП.

Автопригода сталась 28-го травня, - пише Буг.

Інформують, що зіткнулися два автомобілі: Jeep та Daewoo Lanos. На місці працювала поліція.

Наразі даних про постраждалих немає. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.


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Теги: аварія, Нововолинськ
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