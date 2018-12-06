Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським

За надання хабаря поліцейським волинянин постав перед судом.Так, у січні на автодорозі у селі Новосілки Володимир-Волинського району, патрульні поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль ВАЗ 2102. За кермом легковика перебував 38-річний житель цього ж району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.З’ясувалося, що водій керував авто у стані сп’яніння. Аби уникнути адмінвідповідальності правопорушник надав поліцейським 1 тисячу гривень хабара.На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання хабаря зафіксували. Гроші та автомобіль вилучили.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.Волинянину повідомили про підозру, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.