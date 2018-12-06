вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським

Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
За надання хабаря поліцейським волинянин постав перед судом.

Так, у січні на автодорозі у селі Новосілки Володимир-Волинського району, патрульні поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль ВАЗ 2102. За кермом легковика перебував 38-річний житель цього ж району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

З’ясувалося, що водій керував авто у стані сп’яніння. Аби уникнути адмінвідповідальності правопорушник надав поліцейським 1 тисячу гривень хабара.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання хабаря зафіксували. Гроші та автомобіль вилучили.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.

Волинянину повідомили про підозру, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, водій, патрульні, суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:32
Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники
Сьогодні, 19:09
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Сьогодні, 18:41
Біля ресторану під Луцьком затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
06 грудень, 2018, 08:43
Волинянин, який відсидів у тюрмі 4 роки за смертельну ДТП, хотів відкупитись від поліцейських за п'яну їзду Волинянин, який відсидів у тюрмі 4 роки за смертельну ДТП, хотів відкупитись від поліцейських за п'яну їзду
26 травень, 15:56
На Волині поліцейський брав гроші за безперешкодне перевезення лісу: як його покарали На Волині поліцейський брав гроші за безперешкодне перевезення лісу: як його покарали
07 травень, 17:05
Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо хотів відкупитись від поліцейських Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо хотів відкупитись від поліцейських
06 травень, 19:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України
27 травень, 16:30
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:32
 0
Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники
Сьогодні, 19:09
 0
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8