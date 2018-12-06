Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:32
За надання хабаря поліцейським волинянин постав перед судом.
Так, у січні на автодорозі у селі Новосілки Володимир-Волинського району, патрульні поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль ВАЗ 2102. За кермом легковика перебував 38-річний житель цього ж району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
З’ясувалося, що водій керував авто у стані сп’яніння. Аби уникнути адмінвідповідальності правопорушник надав поліцейським 1 тисячу гривень хабара.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання хабаря зафіксували. Гроші та автомобіль вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Волинянину повідомили про підозру, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у січні на автодорозі у селі Новосілки Володимир-Волинського району, патрульні поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль ВАЗ 2102. За кермом легковика перебував 38-річний житель цього ж району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
З’ясувалося, що водій керував авто у стані сп’яніння. Аби уникнути адмінвідповідальності правопорушник надав поліцейським 1 тисячу гривень хабара.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання хабаря зафіксували. Гроші та автомобіль вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Волинянину повідомили про підозру, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:32
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Сьогодні, 18:41
Біля ресторану під Луцьком затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 18:03