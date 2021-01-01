Хлопчику-сироті з Володимира потрібна допомога на лікування важкої хвороби

Максима Шинкарука виявили підступну хворобу Кастлемана. У хлопчика 6 років тому померла мама, і усі клопоти по його вихованню взяла на себе рідна тітка, Людмила. Сім’ї потрібна допомога на лікування.



Жінка вже на пенсії, зізнається, життя так склалося, що після смерті чоловіка довелося самотужки виховувати та ростити двох дітей та добудовувати будинок, у якому тепер проживає з племінником, – Жанни Білоцької.



Хвороба Кастлемана, яку виявили у 10-річного Максима Шинкарука, – доброякісне лімфопроліферативне захворювання з тривалим періодом безсимптомного протікання і високим ризиком переродження у лімфому чи саркому. Вона зустрічається у будь-якій віковій групі приблизно 1 випадок на 100 тисяч.



Під час одного з медоглядів у лікарні, який дитина проходить двічі у рік, як усі, хто перебуває під опікою, у нього виявили пухлину. Обстеження показало, що вона наразі не злоякісна, але є висока вірогідність того, що може переродитися у злоякісну.



"Ми негайно приступили до лікування, і Максимко був прооперований, потім був курс хіміотерапії в обласному онкодиспансері. На жаль, пухлина не зменшилася. За тиждень маємо їхати до Луцька на МРТ", – розповідає пані Людмила.



Через хворобу хлопчик був змушений перервати навчання, тож школу не відвідує з лютого, відколи потрапив у лікарню. Тітка дуже сподівається на те, що не доведеться проходити хіміотерапію, яку дуже важко переносив, і від якої хлопчик втратив волосся.



Максим цілодобово знаходився під крапельницями, внаслідок чого почали утворюватися тромби і довелося зменшити дозу. Та на щастя, внутрішні органи не пошкоджені, як це буває після хімії.



Пані Людмила розповідає, лікування обходиться у чималу копійку, хоча деякі препарати є по пільговій ціні, як для дитини-сироти. Крім того, обстеження вартують не одну тисячу гривень. Так, МРТ, на яке має везти Максимка, коштує 5 тисяч, перед тим відправила аналізи на Київ, за які довелося викласти 7 тисяч. Операція обійшлася у десять. Про інші суми не говорить, бо не рахує, просто платить за все, що потрібно.



Зізнається, була змушена залізти у борги, бо пенсії та соціальних виплат не вистачає, також допомагають рідні. Зараз вона збирає документи на оформлення групи інвалідності Максиму, і дуже переживає, щоб хвороба не переросла в онкозахворювання та не пустила метастази. А ще говорить, що лікування може затягнутися.



"Лікарі побоюються, що пухлина може прогресувати. Який її подальший перебіг – стане відомо після проходження МРТ. А також яке лікування буде призначено: чи продовжуватимемо хіміотерапію, чи будуть призначені інші препарати. Наразі Максим почуває себе добре, до нього приходять сусідські дітлахи, з якими проводить час", – додає Людмила Стельмах.



"Дуже хочеться, щоб він одужав. Я готова все для цього зробити. Сподіваюся, Господь почує мене", - пише пані Людмила.



Жінка не зверталася ні до кого за допомогою, каже, звикла сама давати раду. Та й не знає кого просити і до кого йти. За неї це зробили її знайомі, бо знають і розуміють ситуацію. Їй розповіли про програму підтримки онкохворих та важкохворих дітей, згідно з якою, з міського бюджету виділяється 10 тисяч гривень, і порадила звернутися із відповідною заявою про її отримання. Сподіваємося, що комісія, яка розглядатиме цю справу, візьме до уваги перебіг хвороби та соціальний статус дитини, і не відмовить у наданні матеріальної допомоги у повному обсязі, оскільки лікування потребує значних коштів і є довготривалим.



До усіх небайдужих звертаються допомогти з коштами, бо у жінки справді їх немає. Підтримати можна, переказавши гроші на рахунок:

Карта ПриватБанку: 5168 7574 2004 2899 – Людмила Стельмах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У десятирічного володимирчанина, учня 5-го класу ЗОШ №2,виявили підступну хворобу Кастлемана. У хлопчика 6 років тому померла мама, і усі клопоти по його вихованню взяла на себе рідна тітка,. Сім’ї потрібна допомога на лікування.Жінка вже на пенсії, зізнається, життя так склалося, що після смерті чоловіка довелося самотужки виховувати та ростити двох дітей та добудовувати будинок, у якому тепер проживає з племінником, – повідомляє БУГ за дописом у ФейсбуціХвороба Кастлемана, яку виявили у 10-річного Максима Шинкарука, – доброякісне лімфопроліферативне захворювання з тривалим періодом безсимптомного протікання і високим ризиком переродження у лімфому чи саркому. Вона зустрічається у будь-якій віковій групі приблизно 1 випадок на 100 тисяч.Під час одного з медоглядів у лікарні, який дитина проходить двічі у рік, як усі, хто перебуває під опікою, у нього виявили пухлину. Обстеження показало, що вона наразі не злоякісна, але є висока вірогідність того, що може переродитися у злоякісну."Ми негайно приступили до лікування, і Максимко був прооперований, потім був курс хіміотерапії в обласному онкодиспансері. На жаль, пухлина не зменшилася. За тиждень маємо їхати до Луцька на МРТ", – розповідає пані Людмила.Через хворобу хлопчик був змушений перервати навчання, тож школу не відвідує з лютого, відколи потрапив у лікарню. Тітка дуже сподівається на те, що не доведеться проходити хіміотерапію, яку дуже важко переносив, і від якої хлопчик втратив волосся.Максим цілодобово знаходився під крапельницями, внаслідок чого почали утворюватися тромби і довелося зменшити дозу. Та на щастя, внутрішні органи не пошкоджені, як це буває після хімії.Пані Людмила розповідає, лікування обходиться у чималу копійку, хоча деякі препарати є по пільговій ціні, як для дитини-сироти. Крім того, обстеження вартують не одну тисячу гривень. Так, МРТ, на яке має везти Максимка, коштує 5 тисяч, перед тим відправила аналізи на Київ, за які довелося викласти 7 тисяч. Операція обійшлася у десять. Про інші суми не говорить, бо не рахує, просто платить за все, що потрібно.Зізнається, була змушена залізти у борги, бо пенсії та соціальних виплат не вистачає, також допомагають рідні. Зараз вона збирає документи на оформлення групи інвалідності Максиму, і дуже переживає, щоб хвороба не переросла в онкозахворювання та не пустила метастази. А ще говорить, що лікування може затягнутися."Лікарі побоюються, що пухлина може прогресувати. Який її подальший перебіг – стане відомо після проходження МРТ. А також яке лікування буде призначено: чи продовжуватимемо хіміотерапію, чи будуть призначені інші препарати. Наразі Максим почуває себе добре, до нього приходять сусідські дітлахи, з якими проводить час", – додає Людмила Стельмах."Дуже хочеться, щоб він одужав. Я готова все для цього зробити. Сподіваюся, Господь почує мене", - пише пані Людмила.Жінка не зверталася ні до кого за допомогою, каже, звикла сама давати раду. Та й не знає кого просити і до кого йти. За неї це зробили її знайомі, бо знають і розуміють ситуацію. Їй розповіли про програму підтримки онкохворих та важкохворих дітей, згідно з якою, з міського бюджету виділяється 10 тисяч гривень, і порадила звернутися із відповідною заявою про її отримання. Сподіваємося, що комісія, яка розглядатиме цю справу, візьме до уваги перебіг хвороби та соціальний статус дитини, і не відмовить у наданні матеріальної допомоги у повному обсязі, оскільки лікування потребує значних коштів і є довготривалим.До усіх небайдужих звертаються допомогти з коштами, бо у жінки справді їх немає. Підтримати можна, переказавши гроші на рахунок:Карта ПриватБанку:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію