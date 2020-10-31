Карпати наприкінці весни знову замітає снігом
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30 травня на одній з найвищих вершин українських Карпат, горі Піп Іван Чорногорський, йде сніг.
Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
"Станом на 07:50 30.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1°С", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
"Станом на 07:50 30.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1°С", - йдеться в повідомленні.
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