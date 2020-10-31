Карпати наприкінці весни знову замітає снігом





Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.



"Станом на 07:50 30.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1°С", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 травня на одній з найвищих вершин українських Карпат, горі Піп Іван Чорногорський, йде сніг.Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста."Станом на 07:50 30.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1°С", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію